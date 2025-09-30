Με αστυνομικούς θα γεμίσει η Κοπεγχάγη τις επόμενες ημέρες καθώς η πρωτεύουσα της Δανίας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει δύο διαδοχικές ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στην περιοχή από διαδοχικές εισβολές drones.

Οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης έχουν ήδη προειδοποιηθεί για αυτή τη «μαζική εισβολή αστυνομικών». Περίπου 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων φέρεται να έχουν κρατηθεί για αστυνομικούς που προέρχονται από περιοχές εκτός Κοπεγχάγης για τις συνόδους, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών από τη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Ο Πίτερ Νταλ, επικεφαλής της ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης στην αστυνομία της Κοπεγχάγης, δήλωσε στο DR: «Οι κάτοικοι της Κοπεγχάγης θα βιώσουν μια μαζική εισβολή αστυνομικών τις επόμενες ημέρες. Θα γίνουμε πραγματικά αισθητοί στους δρόμους.»

Οι πολυάριθμες πιθανές απειλές είναι «απίστευτα περίπλοκες» , είπε, με κινδύνους διαδηλώσεων, τρομοκρατίας και «υψηλή» απειλή κατασκοπείας και δολιοφθοράς.

«Με έως και 60 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και με την κατάσταση ασφαλείας που έχουμε στον κόσμο σήμερα, είναι ένα τεράστιο έργο.»

Θα υπάρξει επίσης, πρόσθεσε, ευρεία χρήση drones και, όπως πρότεινε, θα υπάρχουν αξιωματικοί τοποθετημένοι σε στέγες.

Την Τετάρτη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από 27 χώρες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Παλάτι Κρίστιανμποργκ κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτού παραστούν σε εκδήλωση με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα στο Παλάτι Αμαλίενμποργκ.

Την Πέμπτη, η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ , της ΕΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Αυτό έρχεται μετά από τις αυξανόμενες εγχώριες και διεθνείς εντάσεις λόγω πολλαπλών εισβολών με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία και τις σκανδιναβικές χώρες τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων αεροδρομίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Πηγή: skai.gr

