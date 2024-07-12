Κρεμλίνο: Επιστροφή «στον ψυχρό πόλεμο» οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ στη Γερμανία

Το Κρεμλίνο καταδίκασε χθες Πέμπτη την απόφαση των ΗΠΑ να αναπτύσσουν προσεχώς κι ανά τακτά χρονικά διαστήματα πυραύλους μακρού βεληνεκούς στη Γερμανία, καταγγέλλοντας την επιστροφή «στον ψυχρό πόλεμο», ενώ μέσω της ένοπλης σύρραξης της Ρωσίας με την Ουκρανία, που υποστηρίζεται από τη Δύση.

«Η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση για την Ουκρανία. Όλα τα στοιχεία του ψυχρού πολέμου επιστρέφουν, με σύγκρουση, με απευθείας σύγκρουση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Όλα αυτά επιχειρούνται για να διασφαλιστεί η στρατηγική ήττα μας στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης.

«Αυτός δεν είναι λόγος να είμαστε απαισιόδοξοι, αντίθετα, είναι λόγος για να ενωθούμε και να χρησιμοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό μας για να επιτύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε ορίσει στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο κ. Πεσκόφ.

Ο Λευκός Οίκος ανήγγειλε προχθές Τετάρτη πως οι ΗΠΑ θα αναπτύσσουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το 2026 νέους εξοπλισμούς στη Γερμανία, που θα επιτρέπουν πλήγματα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από τα συστήματα που είναι ανεπτυγμένα το τρέχον διάστημα στην Ευρώπη.

Ο γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπεραμύνθηκε της απόφασης αυτής, εν μέσω ανησυχιών περί νέας κούρσας εξοπλισμών στη χώρα του, όπου οι μνήμες του ψυχρού πολέμου είναι νωπές.

«Αυτό εγγράφεται στην αποτροπή και θα εγγυηθεί την ειρήνη, είναι σωστή και σημαντική απόφαση τη σωστή στιγμή», υποστήριξε ο κ. Σολτς στο περιθώριο της συνόδου του NATO στην Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

