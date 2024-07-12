Γάζα: Η τεχνητή προβλήτα του στρατού των ΗΠΑ θα αποσυρθεί εντός ημερών

Η αμερικανική τεχνητή προβλήτα η οποία στη θεωρία θα επέτρεπε την εκφόρτωση μεγάλων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας αλλά υπονομεύθηκε από σειρά προβλημάτων αφότου εγκαταστάθηκε, θα αποσυρθεί οριστικά προσεχώς, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Αφότου την εγκατέστησε πριν από δυο μήνες ο αμερικανικός στρατός, η πλωτή υποδομή απασχόλησε περισσότερο εξαιτίας των προβλημάτων της, σε θεαματική αντίθεση με την επίσημη ρητορική στην Ουάσιγκτον, όπου παρουσιαζόταν ως αιτία ελπίδας πως θα έφθανε βοήθεια στις αμέτρητες χιλιάδες κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας που απειλούνται να λιμοκτονήσουν.

«Αναμένω ότι σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα τερματίσουμε τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την προβλήτα αυτή», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

«Η προβλήτα σύντομα θα σταματήσει να λειτουργεί», επιβεβαίωσε ο Πατ Ράιντερ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, υποσχόμενος διευκρινίσεις για την ημερομηνία και την τελική διαδικασία τις προσεχείς ημέρες.

Με κόστος 230 εκατομμυρίων δολαρίων, το τεχνητό λιμάνι αυτό φάνηκε ιδιαίτερα ευάλωτο στη φουσκοθαλασσιά κι αποσπάστηκε από τη ακτή αρκετές φορές αφότου εγκαταστάθηκε αρχικά, στα μέσα Μαΐου.

Η προβλήτα, που υπέστη ζημιές, χρειάστηκε να ρυμουλκηθεί επανειλημμένα στο ισραηλινό λιμάνι Ασντότ για επισκευές.

Για ακόμη μια φορά προχθές Τετάρτη αμερικανοί στρατιωτικοί προσπάθησαν να «προσδέσουν ξανά την προσωρινή προβλήτα σε παραλία της Γάζας, για να ξαναρχίσουν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Όμως, εξαιτίας τεχνικών και μετεωρολογικών προβλημάτων», δεν τα κατάφεραν, ανέφερε ο Πατ Ράιντερ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, αποφάσισε να εγκατασταθεί αυτό το τεχνητό λιμάνι εξαιτίας των πολύ αυστηρών περιορισμών του Ισραήλ στις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο έπειτα από εννιά μήνες πολέμου παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

