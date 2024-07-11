Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν πλέον οι πιέσεις στον Τζο Μπάιντεν να δώσει τέλος στα όνειρα του για δεύτερη προεδρική θητεία. Οι βουλευτές των Δημοκρατικών Μπραντ Σνάιντερ και Χίλαρι Σόλτεν κάλεσαν επίσης σήμερα Πέμπτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Υπογραμμίζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του στον 81χρονο πρόεδρο για όσα έχει προσφέρει στη χώρα, ο 63χρονος Σνάιντερ αναφέρει σε δήλωσή του πως «ήρθε η ώρα (ο Τζο Μπάιντεν) να παραδώσει ηρωικά την σκυτάλη σε μια νέα γενιά ηγετών που θα μας καθοδηγήσει στο μέλλον».



Νωρίτερα σήμερα, η 42χρονη Χίλαρι Σόλτεν απηύθυνε την ίδια έκκληση μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ. «Δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, αλλά με το μέλλον. Είναι ώρα να παραδώσει την σκυτάλη (στον επόμενο)», έγραψε και τόνισε πως «είναι αναγκαίο να έχουμε τον ισχυρότερο δυνατόν υποψήφιο στην κορυφή του ψηφοδελτίου».

Μέχρι στιγμής, 11 βουλευτές και ένας γερουσιαστής των Δημοκρατικών έχουν καλέσει δημοσίως τον πρόεδρο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα. Πρόκειται για τους βουλευτές Λόιντ Ντόγκετ (Τέξας), Ραούλ Γκριχάλβα (Αριζόνα), Σεθ Μούλτον (Μασαχουσέτη), Μάικ Κουίγκλι (Ιλινόι), Άντζι Κρεγκ (Μινεσότα), Άνταμ Σμιθ (Ουάσινγκτον), Μίκι Σέριλ (Νιου Τζέρσεϊ), Πατ Ράιαν (Νέα Υόρκη), Ερλ Μπλουμενάουερ (Όρεγκον), Χίλαρι Σόλτεν (Μίσιγκαν), Μπραντ Σνάιντερ (Ιλινόι) και τον γερουσιαστή Πίτερ Γουέλτς (Βερμόντ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

