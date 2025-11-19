Η Ρωσία στήνει «γραμμή εσωτερικής άμυνας» έναντι των ουκρανικών drones

Σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ενισχύσει την άμυνα των υποδομών της απέναντι στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς της Ουκρανίας κάνει η Ρωσία, καταδεικνύοντας την εκτίμηση του Κρεμλίνου ότι ο πόλεμος με την Ουκρανία έχει μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η Μόσχα έχει περάσει σαρωτικούς νόμους το τελευταίο διάστημα που της επιτρέπουν να θωρακίσει καλύτερα τα τρωτά σημεία της ως απάντηση στις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις ουκρανικών drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της και τις δολοφονίες σειράς υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών από Ουκρανού πράκτορες, βαθιά στο έδαφός της.

Για να ενισχύσει την προστασία κρίσιμων υποδομών, ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα διάταγμα που εξουσιοδοτεί την ανάπτυξη εφέδρων για τη φύλαξη βασικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων που έχουν πληγεί επανειλημμένως από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμβάλλοντας στην αύξηση των εγχώριων τιμών καυσίμων.

Το διάταγμα επιτρέπει στο Κρεμλίνο να καλέσει περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τους Ρώσους βουλευτές, για τη φύλαξη των ενεργειακών εγκαταστάσεων χωρίς να προβεί σε νέα επιστράτευση - κίνηση που έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αντιδημοφιλής.

Οι εν λόγω έφεδροι υποβάλλονται σε ετήσια στρατιωτική εκπαίδευση και λαμβάνουν έναν σχετικά μικρό μισθό ως αποζημίωση για την παραμονή τους στην ενεργό εφεδρεία, αλλά μέχρι στιγμής έχουν γλιτώσει την αποστολή στα μέτωπα της Ουκρανίας, παρ' εκτός και εάν προσφερθούν εθελοντικά.

Οι ρωσικές αρχές έχουν ήδη αναπτύξει ένα πυκνό δίκτυο συστημάτων αεράμυνας γύρω από την απομονωμένη κατοικία Βαλντάι του Πούτιν, καθώς και γύρω από τη γειτονιά Ρουμπλιόφκα, όπου ζουν πολλά μέλη της πολιτικής ελίτ της χώρας. Ωστόσο, δυσκολεύονται να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα εκατοντάδες διυλιστήρια πετρελαίου που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα και άλλες βιομηχανικές μονάδες που συνδέονται με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, με την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων και τοποθεσιών, οι ρωσικές αρχές λαμβάνουν νέα μέτρα που έχουν στόχο να δυσκολέψουν ηλεκτρονικά την πτήση των ουκρανικών drones.

Από τις 10 Νοεμβρίου, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων που επιστρέφουν από το εξωτερικό διαπιστώνουν ότι οι συνδέσεις τους μπλοκάρονται αυτόματα για 24 ώρες. Η λεγόμενη «περίοδος αναμονής» στην οποία τίθενται οι κάρτες SIM έχει στόχο να εμποδίσει τα ουκρανικά drones να εκμεταλλευτούν τα πολιτικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για να μεταδίδουν τηλεμετρία, βίντεο ή σήματα ελέγχου - μια τακτική που οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν εφαρμόσει σε προηγούμενες επιχειρήσεις βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Το μέτρο έχει προκαλέσει σύγχυση και χάος μεταξύ των Ρώσων που επιστρέφουν από το εξωτερικό, ενώ και κάτοικοι της περιοχής του Πσκοφ, στα σύνορα με τη Λετονία και την Εσθονία, έχουν επίσης παραπονεθεί ότι οι συνδέσεις τους, είχε μπλοκαριστεί κατά λάθος βάσει των νέων κανόνων ασφαλείας.

Τα μέτρα αντικατοπτρίζουν την αυξανόμενη ανησυχία της Ρωσίας για την ικανότητα της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στην επικράτειά της με drones - ανησυχία που θα ενταθεί πιθανότατα καθώς το Κίεβο ετοιμάζεται να αναπτύξει τους δικούς του πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εγχώριας παραγωγής.

Οι νέοι νόμοι συνιστούν παράλληλα ένα νέο επίπεδο κρατικής παρέμβασης στην καθημερινή ζωή των απλών Ρώσων, καθώς το Κρεμλίνο εντείνει τον έλεγχο και πιέζει για βαθύτερη κινητοποίηση των πολιτών του.

«Η Ρωσία εγκλιματίζει τον πληθυσμό της σε μια παρατεταμένη ημι-στρατιωτική ύπαρξη και προτρέπει τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για μεγαλύτερες θυσίες καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται», σημειώνει ο Αντρέι Κολέσνικοφ, ανεξάρτητος πολιτικός εμπειρογνώμονας με έδρα τη Μόσχα.

Παρά τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι είναι ανοιχτό σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία προθυμία να μειώσει τις απαιτήσεις της και λίγοι αναλυτές πιστεύουν ότι ετοιμάζεται να σταματήσει τις μάχες. Ο αναπληρωτής επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρόεδρος, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι η Ρωσία «να επιτύχει τους στόχους της».

Τον Ιανουάριο, η ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα ξεπεράσει σε διάρκεια τη ρωσική συμμετοχή στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Κολέσνικοφ σημειώνει ότι οι αρχές προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα στη χώρα που θα δικαιολογεί πρόσθετες θυσίες για τον πόλεμο.

Επικαλέστηκε μια πρόσφατη έρευνα της VTsIOM - την αυστηρά ελεγχόμενη από το κράτος υπηρεσία δημοσκοπήσεων που χρησιμοποιείται συχνά για τον σκοπό αυτό - η οποία ισχυρίστηκε ότι σχεδόν το 70% των Ρώσων είναι «έτοιμοι να σφίξουν το ζωνάρι τους για να υπερασπιστούν τη χώρα τους» εάν χρειαστεί. Αυτό το μήνυμα, όπως εξηγεί, είχε σαφώς ως στόχο να προετοιμάσει την κοινωνία για την επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών, καθώς η οικονομία της Ρωσίας οδεύει προς τη στασιμότητα λόγω των δυτικών κυρώσεων.

Καθώς δε προσπαθεί να διασφαλίσει μεγαλύτερες θυσίες από τους πολίτες του, το Κρεμλίνο βασίζεται στον εκφοβισμό και την ψυχολογική πίεση για να διατηρήσει τον έλεγχο, προσθέτει ο Κολέσνικοφ.

Η Μόσχα τις τελευταίες εβδομάδες έχει προχωρήσει στη σημαντική αυστηροποίηση των ποινών για δολιοφθορά εντός της Ρωσίας, εισάγοντας μέτρα που κυμαίνονται από ισόβιες ποινές τύπου Στάλιν έως τη δίωξη παιδιών ηλικίας ακόμη και 14 ετών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που επιβάλλει ισόβια κάθειρξη σε όποιον εμπλέκει ανηλίκους σε πράξεις δολιοφθοράς, μειώνοντας παράλληλα την ηλικία ποινικής ευθύνης για τέτοια αδικήματα από 18 σε 14.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.