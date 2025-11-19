Το Ιράν «απελευθέρωσε» την Τετάρτη το υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ δεξαμενόπλοιο Talara, που είχε κατασχέσει την Παρασκευή στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου Columbia Shipmanagement

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου πρόσθεσε ότι και τα 21 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

«Έχουμε ενημερώσει τις οικογένειές τους και το πλοίο είναι πλέον ελεύθερο να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία του», ανέφερε η Columbia Shipmanagement.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν κατέσχεσε το δεξαμενόπλοιο το πρωί της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου, ενώ ταξίδευε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) προς τη Σιγκαπούρη.

Το IRGC υποστήριξε ότι το δεξαμενόπλοιο «παραβίαζε τον νόμο μεταφέροντας μη εξουσιοδοτημένο φορτίο», αλλά δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με αναφορές το Talara μετέφερε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.



