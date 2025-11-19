Χάρβαρντ: Έρευνα για την «ασυνήθιστα στενή σχέση» του πρώην προέδρου, Λάρι Σάμερς, με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τις διασυνδέσεις του πρώην προέδρου του ιδρύματος, νυν καθηγητή και πρώην υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Λάρι Σάμερς, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, αφότου πρόσφατα δημοσιευθέντα έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι δύο άνδρες είχαν μια «ασυνήθιστα στενή σχέση επί χρόνια», ανέφερε η εφημερίδα του πανεπιστημίου "The Harvard Crimson".

Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ Τζόναθαν Σουέιν γράφει σε ανακοίνωσή του ότι «το πανεπιστήμιο διενεργεί έρευνα σχετικά με πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα στο Χάρβαρντ περιλαμβανομένων των πρόσφατα δημοσιευθέντων εγγράφων για τον Τζέφρι Έπσταϊν για να αξιολογήσει ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν».

Λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις σχέσεις του Σάμερς και άλλων προβεβλημένων Δημοκρατικών με τον Έπσταϊν, ο καθηγητής δήλωσε την Δευτέρα στην Crimson ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο.

Η έρευνα του πανεπιστημίου θα εξετάσει όλους τους άλλους συνεργάτες του Χάρβαρντ που εμπλέκονται μέσα από τα έγγραφα τα οποία δημοσιοποίησε η Βουλή, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Σάμερς και άλλοι συνεργάτες του πανεπιστημίου σημερινοί ή πρώην, έγραψε η Crimson.

Η έρευνα θα εξετάσει κάθε νέα πληροφορία που αποκαλύφθηκε στα έγγραφα την περασμένη Τετάρτη, περιλαμβανομένων των εκατοντάδων μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι Σάμερς και Έπσταϊν για τις γυναίκες, την πολιτική και για πρωτοβουλίες που σχετίζονταν με το Χάρβαρντ, σημείωσε η ίδια πηγή.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με τον Έπστιν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δείχνουν ιδιωτική αλληλογραφία μεταξύ του Σάμερς και του Έπσταϊν.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει διαψεύσει κάθε σχέση με τα εγκλήματα του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

