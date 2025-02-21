Η Σαουδική Αραβία υποδέχεται σήμερα σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή οκτώ Αράβων ηγετών με θέμα σχέδιο απάντησης στην πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να εκκενώσει τη Λωρίδα της Γάζας από τον πληθυσμό της, να τη θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο και να τη μετατρέψει σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής.

Χαμηλώνοντας τον πήχη, το Ριάντ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μίας συνήθους «άτυπης αδερφικής συνόδου» ανάμεσα στους ηγέτες των έξι χωρών του Κόλπου, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας και διευκρίνισε ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα περιληφθούν στην ατζέντα της αραβικής συνόδου κορυφής της 4ης Μαρτίου.

Διπλωμάτες και αναλυτές σημειώνουν ότι, αν και υπάρχει ευρεία συναίνεση στον αραβικό κόσμο κατά του «οράματος» Τραμπ, υπάρχουν διαφορές απόψεων ως προς το ζήτημα της διακυβέρνησης του παλαιστινιακού θύλακα και της χρηματοδότησης του έργου της ανοικοδόμησης.

«Βρισκόμαστε σε μία σημαντική ιστορική καμπή της αραβοϊσραηλινής ή παλαιστινοϊσραηλινής διένεξης (...) όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προεδρία Τραμπ, πιθανόν να εγκαθιδρύσουν νέα και μη αναστρέψιμη πραγματικότητα επί του πεδίου», δηλώνει ο Αντρέας Κριγκ του King's College του Λονδίνου, ο οποίος θεωρεί ότι πρόκειται για την πιο σημαντική εδώ και πολύ καιρό συνάντηση στην περιοχή.

Η ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας της Γάζας αποτιμάται σε 53 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Τραμπ πρότεινε τη μετεγκατάσταση 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων στην Ιορδανία και την Αίγυπτο και τη μεταμόρφωση του παλαιστινιακού θύλακα σε «Ριβιέρα».

Το σχέδιό του προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, αλλά το Ισραήλ του Νετανιάχου δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του.

Πηγή της σαουδαραβικής ηγεσίας δήλωσε ότι οι άραβες ηγέτες θα συζητήσουν «εναλλακτικό σχέδιο ανοικοδόμησης για τη Γάζα».

Ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ενώπιον των δημοσιογράφων στην Ουάσινγκτον ότι η Αίγυπτος θα παρουσιάσει απάντηση στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι έφθασε χθες το βράδυ στο Ριάντ για να συμμετάσχει στη σύνοδο, ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία, ενώ ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπεν Χάμαντ Αλ-Θάνι επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του.

Η σύσκεψη θα συζητήσει «αιγυπτιακό σχέδιο ανοικοδόμησης» της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση.

Η Αίγυπτος δεν έδωσε πληροφορίες για το σχέδιο, αλλά, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Χεγκάζι, μέλος του Αιγυπτιακού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, think tank του Καΐρου, αποτελείται από τρεις φάσεις και θα διαρκέσει από τρία έως πέντε χρόνια.

«Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρώτης φάσης, βαριά μηχανήματα θα καθαρίσουν τα ερείπια και θα διαμορφωθούν τρεις ασφαλείς ζώνες για την εγκατάσταση των εκτοπισμένων», εξηγεί ο πρώην διπλωμάτης. «Θα διατεθούν κινητές κατοικίες». Η δεύτερη φάση θα χρειασθεί «διεθνής διάσκεψης για την ανοικοδόμηση».

Και η τρίτη θα έχει ως στόχο «την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών» για τη διευθέτηση της σύγκρουσης που διαρκεί πολλές δεκαετίες. Η λύση των δύο κρατών απορρίπτεται από το Ισραήλ.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση του αιγυπτιακού σχεδίου είναι η χρηματοδότησή του», δηλώνει άραβας διπλωμάτης, καθώς και το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της διακυβέρνησης της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Η προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση πηγή δήλωσε ότι μία «συμφωνία» θα πρέπει να βρεθεί ανάμεσα στους άραβες ηγέτες.

«Θα ήταν αδιανόητο οι άραβες ηγέτες να συνέλθουν χωρίς να καταλήξουν σε κοινή θέση, αλλά η ουσία είναι το περιεχόμενο αυτού του κοινού οράματος και η ικανότητα υλοποίησής του», παρατηρεί άραβας διπλωμάτης.

Για τον Αντρέας Κριγκ, είναι μία «εξαιρετική ευκαιρία για τους Σαουδάραβες να κινητοποιήσουν το σύνολο των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καθώς και την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ώστε να καταλήξουν σε μία κοινή θέση απέναντι στο σχέδιο Τραμπ».

