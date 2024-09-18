Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι επτά τραυματίστηκαν –εκ των οποίων δύο αστυνομικοί– σε ανταλλαγή πυρών στην έδρα της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries στη Μόσχα, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο μέλη των δυνάμεων της τάξης που πήγαν στο σημείο για να βάλουν τέλος σε παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή. Άλλοι δύο άνθρωποι «υπέκυψαν στα τραύματά τους» πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό που είχαν μεταδώσει νωρίτερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η συμπλοκή φαίνεται ότι ήταν η κλιμάκωση της διαφωνίας του ζεύγους των ιδρυτών της εταιρείας, με αντικείμενο το μέλλον της. Σημειώνεται περίπου δύο μήνες αφού η Wildberries συγχωνεύτηκε με μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, μια συμφωνία που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έγινε υπό την επίβλεψη του Κρεμλίνου.

Η ιδρύτρια και κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας Τατιάνα Μπακαλτσούκ και ο εν διαστάσει σύζυγός της Βλαντισλάβ, που κατέχει μόνο ένα μικρό μερίδιο, αλληλοκατηγορούνται για το επεισόδιο. Η Τατιάνα λέει ότι ο Βλαντισλάβ και μια ομάδα ενόπλων επιχείρησαν να μπουν δια της βίας στα γραφεία, ενώ εκείνος υποστηρίζει ότι πήγε απλώς για να συζητήσουν και ότι οι φρουροί άνοιξαν πυρ εναντίον του ίδιου και των συνοδών του.

Ο ένας από τους νεκρούς ήταν φύλακας ασφαλείας στα γραφεία της Wildberries.

Η Wildberries τόνισε ότι δεν είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον Βλαντισλάβ.

Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου που δείχνει άνδρες να διαπληκτίζονται στο τέλος ενός διαδρόμου. Στο βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί. Άλλα πλάνα που τραβήχτηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις και αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν προς την είσοδο, υπό τον ήχο πυροβολισμών και άνδρες να βγάζουν πυροβόλα όπλα.

Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα μεταπώλησης ρούχων, τώρα προμηθεύει τα πάντα, από ηλεκτρονικά μέχρι μαγειρικά σκεύη, με τζίρο δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

