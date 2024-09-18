Ένα μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν τρεις Γάλλοι χάθηκε από το πρωί της Τρίτης στη βορειοκεντρική Ιταλία, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ορεινών διασώσεων της Εμίλια-Ρομάνια, που είναι υπεύθυνη για τις έρευνες.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Παολούτσι, κοντά στη Μόντενα και κατευθυνόταν στη Γαλλία, ανέφερε η υπηρεσία αυτή στον ιστότοπό της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης και σε αυτές συμμετέχουν αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και πεζοπόρα τμήματα. Επικεντρώνονται αποκλειστικά στην επαρχία της Πάρμας, σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Παολούτσι.

«Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες, με τη βροχή, τον ισχυρό άνεμο και την κακή ορατότητα, καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολες τις έρευνες και αποκλείουν προς το παρόν τη χρήση ελικοπτέρων», διευκρίνισε η υπηρεσία ορεινών διασώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.