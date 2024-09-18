DW: Η «επίθεση των beeper» αιφνιδίασε τη Χεζμπολάχ

Πάνω από 4.000 τραυματίες και 11 νεκροί φέρεται να είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός των χθεσινών εκατοντάδων εκρήξεων, που σημειώθηκαν ταυτόχρονα στις 15:30 τοπική ώρα, στη σιιτική συνοικία Ντάχια της Βηρυτού, που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Το ίδιο συνέβη σε πολλά σημεία στην κοιλάδα Μπεκάα, στον νότιο Λίβανο αλλά και στη Δαμασκό, όπου άλλα 11 στελέχη της οργάνωσης έχασαν τη ζωή τους, όπως αναφέρουν πηγές που πρόσκεινται στη συριακή αντιπολίτευση. Ήταν η στιγμή που εξερράγησαν εκατοντάδες παγιδευμένες συσκευές ενδοεπικοινωνίας, τα λεγόμενα beeper, που η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί με τα στελέχη της. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των σοβαρά τραυματισμένων συγκαταλέγεται και ο πρέσβης του Ιράν στη Βηρυτό, γεγονός που επιβεβαιώθηκε σήμερα από λιβανικά μέσα.



Συνήθης ύποπτος είναι το Ισραήλ και οι μυστικές του υπηρεσίες. Όπως συμβαίνει συνήθως, η ισραηλινή πλευρά δεν προβαίνει σε καμία σχετική δήλωση, ενώ παράλληλα, τα ισραηλινά ΜΜΕ αναμεταδίδουν με κάθε λεπτομέρεια κάθε εκδοχή που έρχεται στο φως από τα ξένα μέσα.

Η επικρατέστερη εκδοχή σχεδιασμού της «επίθεσης των beeper»

Αρχικά μεταδόθηκε ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση. Ωστόσο, επικρατέστερη θεωρείται μέχρι στιγμής η αναφορά του αραβόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Sky News, σύμφωνα με το οποίο η Χεζμπολάχ είχε παραγγείλει πρόσφατα από την Ταϊβάν παρτίδες νέων συσκευών beeper, οι οποίες, προτού καταλήξουν στον Λίβανο, φέρονται να παγιδεύτηκαν από μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Σύμφωνα πάντα με την ίδια εκδοχή, η υπερθέρμανση της μπαταρίας λιθίου που περιέχει η συσκευή ενεργοποίησε την εκρηκτική ύλη, με τη λήψη γραπτού μηνύματος, που έδινε την εντύπωση ότι προέρχεται από την ανώτατη ηγεσία της οργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η συγκεκριμένη εκδοχή όσο και πολλές άλλες που μεταδίδονται από χθες αφήνουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα. Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η εκδοχή της ιστοσελίδας Al-Monitor, που υποστηρίζει ότι το αρχικό ισραηλινό σχέδιο προέβλεπε ότι, ενώ οι αλλεπάλληλες εκρήξεις θα βρίσκονταν σε εξέλιξη, οι ισραηλινές δυνάμεις θα εισέβαλαν στον νότιο Λίβανο – γεγονός που δεν συνέβη. Πάντως, οι ξένες δημοσιογραφικές αναφορές συγκλίνουν στο ότι ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, είναι σώος.

Σε ετοιμότητα το Ισραήλ

Εν αναμονή της ανταπάντησης της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα από χθες το απόγευμα, με έμφαση στις βόρειες περιοχές της χώρας. Τα τοπικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι όλα τα λιμάνια είναι σε ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένου και του Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ δεν έχει ανακοινωθεί καμία μεταβολή στις οδηγίες της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, στο Ισραήλ αποτελεί πλέον κοινό μυστικό πως η ανταπάντηση της Χεζμπολάχ είναι θέμα χρόνου.

