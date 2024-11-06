Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον νεοεκλεγέντα Ρεπουμπλικανό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για να τον συγχαρεί για τη νίκη του στις εκλογές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν γνωρίζω τα σχέδια του προέδρου να συγχαρεί τον Τραμπ για την εκλογή», ​​είπε ο Πεσκόφ κατά τη διάρκεια της πρωινής συνέντευξης Τύπου.

«Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια μη φιλική χώρα που εμπλέκεται άμεσα και έμμεσα στον πόλεμο εναντίον του κράτους μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν ήταν ένας από τους πρώτους παγκόσμιους ηγέτες που έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα στον Τραμπ για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016.

Ερωτηθείς εάν η απόφαση του Πούτιν να μην συγχαρεί τον Τραμπ μπορεί να επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ο Πεσκόφ είπε «είναι σχεδόν αδύνατο», καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται «σε ιστορικό χαμηλό σημείο», ανέφερε το Interfax.

«Το τι θα συμβεί στη συνέχεια εξαρτάται από την αμερικανική ηγεσία. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει πει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις ότι είναι ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο, με βάση τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την προθυμία να ληφθούν υπόψη οι αμοιβαίες ανησυχίες», είπε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας: «Αυτή τη στιγμή, ο διοικητής των ΗΠΑ έχει μια εκ διαμέτρου αντίθετη θέση. Θα δούμε τι θα γίνει τον Ιανουάριο».

Μιλώντας για την υπόσχεση του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία περιμένει να δει τι θα κάνει ο Τραμπ μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του πριν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις.

«Μια φορά [στο Οβάλ Γραφείο], οι δηλώσεις μπορεί μερικές φορές να αποκτήσουν διαφορετικό τόνο. Γι' αυτό λέμε ότι αναλύουμε προσεκτικά τα πάντα, παρακολουθούμε τα πάντα και θα βγάλουμε συμπεράσματα από συγκεκριμένα λόγια και συγκεκριμένες πράξεις», είπε.

Πηγή: skai.gr

