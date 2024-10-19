Γάζα: Ανακοινώθηκαν πάνω από 400 νεκροί στις 2 εβδομάδες της ισραηλινής επιχείρησης στον Βορρά

Η Πολιτική Άμυνα στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο πως περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα του θύλακα, την 6η Οκτωβρίου, εναντίον μαχητών της Χαμάς, που, όπως είπε, ανασυντάσσουν εκεί τις δυνάμεις τους.

«Βρήκαμε περισσότερους από 400 νεκρούς σε διαφορετικούς τομείς που στοχοποιήθηκαν το κυβερνείο της Βόρειας Γάζας, το οποίο συμπεριλαμβάνει την πόλη της Τζαμπάλιας και τον καταυλισμό προσφύγων της, τις πόλεις Μπέιτ Λαχία και Μπέιτ Χανούν, από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμνούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της υπηρεσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

