O Τραμπ ανοίγει δίαυλο με την Κούβα: «Ζητά βοήθεια και εμείς θα μιλήσουμε»

«Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για την Κούβα, η οποία είναι μια αποτυχημένη χώρα» έγραψε ο Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του θα συνομιλήσει με την Κούβα, αφού η χώρα της Καραϊβικής ζήτησε βοήθεια.

«Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για την Κούβα, η οποία είναι μια αποτυχημένη χώρα και κατευθύνεται μόνο προς μία κατεύθυνση - προς την παρακμή! Η Κούβα ζητά βοήθεια και εμείς θα μιλήσουμε!!! Στο μεταξύ, αναχωρώ για την Κίνα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.
 

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Κούβα ΗΠΑ
