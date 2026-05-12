Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του θα συνομιλήσει με την Κούβα, αφού η χώρα της Καραϊβικής ζήτησε βοήθεια.

«Κανένας Ρεπουμπλικανός δεν μου έχει μιλήσει ποτέ για την Κούβα, η οποία είναι μια αποτυχημένη χώρα και κατευθύνεται μόνο προς μία κατεύθυνση - προς την παρακμή! Η Κούβα ζητά βοήθεια και εμείς θα μιλήσουμε!!! Στο μεταξύ, αναχωρώ για την Κίνα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.



Πηγή: skai.gr

