Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Ντίας-Κανέλ απαντά στον Τραμπ που θέλει «να πάρει την Κούβα» και υπόσχεται «άφθαρτη αντίσταση»

«Την Κούβα συνοδεύει μια βεβαιότητα: Κάθε εξωτερικός εισβολέας θα συγκρουστεί με άφθαρτη αντίσταση», τόνισε ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ μέσω X.

Miguel Díaz-Canel

Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ υποσχέθηκε χθες Τρίτη «άφθαρτη αντίσταση», εν μέσω απειλών του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, που θέλει να «πάρει», να «απελευθερώσει» τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, στην οποία δεν σταματά να αυξάνει την πίεση.

«Μπροστά στο χειρότερο σενάριο, την Κούβα συνοδεύει μια βεβαιότητα: κάθε εξωτερικός εισβολέας θα συγκρουστεί με άφθαρτη αντίσταση», τόνισε ο πρόεδρος μέσω X.

Προχθές Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «πιστεύει» ότι θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε. Τόνισε ακόμη ότι θα «απελευθερώσει» τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πρόεδρος Κούβα Ντόναλντ Τραμπ
6 0 Bookmark