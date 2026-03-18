Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διέψευσε χθες Τρίτη δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, κατά το οποίο η Ουάσιγκτον απαίτησε σε πρόσφατες συνομιλίες με αντιπροσωπεία της κυβέρνησης της Κούβας να «φύγει» --να εκδιωχθεί από την εξουσία-- ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Σε μήνυμά του μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας), ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε «ψευδές» το δημοσίευμα, όπως και «πολλά (άλλα) σε μέσα ενημέρωσης», διότι «βασίζονται», κατ’ αυτόν, σε «τσαρλατάνους και ψεύτες που παριστάνουν τους καλά πληροφορημένους».

The reason so many in US media keep putting out fake stories like this one is because they continue to rely on charlatans & liars claiming to be in the know as their sources. https://t.co/mfzZbeO9UT — Marco Rubio (@marcorubio) March 18, 2026

Προχθές Δευτέρα, η εφημερίδα της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πρόβαλαν την απαίτηση σε διαπραγματευτές της Κούβας να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ, προκειμένου να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη νήσο που δεν είναι θα αποδεχόταν, καθώς θεωρείται σκληροπυρηνικός. Πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει απαραιτήτως να ανατραπεί η υπόλοιπη κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο κ. Ρούμπιο δεν ξεκαθάρισε αν θεωρεί «ψευδές» όλο το ρεπορτάζ ή τμήματά του.

Κατά το δημοσίευμα, «οι Αμερικανοί επέδωσαν το μήνυμα στους κουβανούς διαπραγματευτές ότι ο πρόεδρος (Ντίας-Κανέλ) πρέπει να φύγει, αλλά αφήνουν στους Κουβανούς να αποφασίσουν τα επόμενα μέτρα», χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έκρινε εξάλλου επίσης ότι μέτρα που ανακοινώθηκαν την προηγουμένη από την Αβάνα, ότι δηλαδή η κουβανική διασπορά θα μπορεί να επενδύει στη νήσο και να κατέχει ιδιωτικές επιχειρήσεις, απέχουν πολύ από το να είναι «επαρκή».

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα, είναι ορκισμένος εχθρός της κομμουνιστικής κυβέρνησης της νήσου, στην εξουσία μετά την επανάσταση του 1959 υπό τον Φιδέλ Κάστρο.

Πηγή: skai.gr

