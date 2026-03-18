Ισραήλ-Ιράν: Χορός αντιποίνων με φόντο τον Λίβανο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δολοφονήθηκε ο Αλί Λαριτζανί και ο γιος του από ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην Τεχεράνη, με τον Λαριτζανί να έχει σημαντικό ρόλο στο ιρανικό συμβούλιο εθνικής ασφαλείας και τις πολεμικές επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Η ισραηλινή υπηρεσία πολιτικής άμυνας προειδοποίησε για επερχόμενο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ.

Ιρανικός πύραυλος προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον 20 σημεία στο Τελ Αβίβ, με δύο νεκρούς στην πόλη Ραμάτ Γκαν και σημαντικές διακοπές λειτουργίας, όπως τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Η χθεσινή δολοφονία του Αλί Λαριτζανί και του γιου του, Μορτεζά, συνεπεία συντονισμένης ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στην Τεχεράνη, προκάλεσε διθυραμβικά σχόλια στα ισραηλινά ΜΜΕ, που τόνισαν τις δυνατότητες του IDF και της Μοσάντ. Ο Λαριτζανί ήταν επικεφαλής του ιρανικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, αλλά αφότου δολοφονήθηκε ο Ηγέτης της Επανάστασης, Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να είχε αναλάβει το γενικό πρόσταγμα των πολεμικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης. Η ανταπάντηση, όμως, δεν άργησε.



Με μία ασυνήθιστη για τα δεδομένα ανακοίνωσή της, η ισραηλινή υπηρεσία πολιτικής άμυνας προειδοποίησε χθες το απόγευμα τους κατοίκους του βόρειου και κεντρικού Ισραήλ για επικείμενο μπαράζ εκτοξεύσεων της Χεζμπολάχ. Πράγματι, επακολούθησαν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης, ωστόσο λίγο μετά τα μεσάνυχτα ιρανικός πύραυλος διασποράς προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε τουλάχιστον 20 σημεία στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του, με απολογισμό δύο νεκρούς στην πόλη Ραμάτ Γκαν. Πυραυλικά θραύσματα έθεσαν εκτός λειτουργίας τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Τελ Αβίβ.

Απότομη εκκένωση της Τύρου

Ενώ η καταμέτρηση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ βρισκόταν σε εξέλιξη, ο IDF εξέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες άλλη μία εντολή εκκένωσης στον νότιο Λίβανο, αυτή τη φορά για ολόκληρη την πόλη της σιιτικής πόλης της Τύρου και των περιχώρων της, που κατοικούνται από συμπαγή παλαιστινιακό πληθυσμό. Ακολούθησαν σκηνές πανικού, με ΙΧ αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές, με κατεύθυνση βορειότερα, πέραν του ποταμού Ζαχαράνι, όπως όριζε η εντολή εκκένωσης.



Η απότομη εκκένωση της ευρύτερης περιοχής της Τύρου με συνολικό πληθυσμό 200.000 κατοίκων αποτελεί ξεκάθαρο προμήνυμα πως είναι θέμα χρόνου η έναρξη ευρείας ισραηλινής επιχείρησης κατάληψης εδαφών, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι στα ανατολικά και τον ποταμό Ζαχαράνι στα δυτικά – μία περιοχή που καλύπτει το 1/3 της λιβανικής επικράτειας.

Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών

Στο μεταξύ, ο χορός των αντιποίνων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζεται. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι εξουδετέρωσε τον Ιρανό υπουργό Πληροφοριών, Εσμαήλ Χατίμπ, επισημαίνοντας ότι «είχε ενεργό ρόλο στη δολοφονία χιλιάδων αντικαθεστωτικών διαδηλωτών και συμμετείχε σε επιχειρήσεις που στόχευαν ισραηλινούς στόχους ανά τον κόσμο». Όμως, αυτό που δεν τονίστηκε είναι ότι κατά τη θητεία του το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών είχε εντείνει τις επιχειρήσεις εντοπισμού αντικαθεστωτικών μειονοτικών πυρήνων, ειδικά κατά τη διετία 2021-2022, περίοδο εφαρμογής αυστηρών μέτρων περιορισμού μετακινήσεων με αφορμή την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι επιχειρήσεις εκείνες εστίασαν το ενδιαφέρον τους στις δυτικές επαρχίες της χώρας, με συμπαγή κουρδικό πληθυσμό. Η δολοφονία του συγκεκριμένου υπουργού δεν αποκλείεται να συσχετίζεται με τις φημολογούμενες επιχειρησιακές προετοιμασίες Κούρδων μειονοτικών σε περιοχές του δυτικού Ιράν, που συνορεύουν με το κουρδικό βόρειο Ιράκ.

Πηγή: Deutsche Welle

