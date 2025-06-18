«Το Ισραήλ έκανε ένα τεράστιο λάθος και θα τιμωρηθεί» δήλωσε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε νέο τηλεοπτικό του μήνυμα, σήμερα Τετάρτη. «Ο λαός δεν θα ξεχάσει τον αίμα των "μαρτύρων" και την επίθεση στο έδαφος» ανέφερε τονίζοντας ότι το «Ιράν δεν θα παραδοθεί».

Παράλληλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι αν επιτεθούν με οποιοδήποτε τρόπο στο Ιράν «θα υποστούν σοβαρές, ανεπανόρθωτες συνέπειες». Αναφερόμενος στις απειλές του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι «οι έξυπνοι άνθρωποι που γνωρίζουν το Ιράν, το ιρανικό έθνος και την ιστορία του δεν θα μιλήσουν ποτέ σε αυτό το έθνος με απειλητική γλώσσα».

«Το Ιράν δεν θα δεχτεί επιβαλλόμενη ειρήνη ή πόλεμο» κατέληξε ο Χαμενεϊ.

Την ίδια ώρα, οι πυραυλικές επιθέσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την Τεχεράνη την Τετάρτη, αφού ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.





Πηγή: skai.gr

