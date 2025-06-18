Tο θέμα της στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στις επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν μονοπωλεί τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ενδεικτικά, η εφημερίδα Financial Times γράφει: «Ο Τραμπ ζητά παράδοση του Ιράν και αφήνει ανοικτό το ρόλο των ΗΠΑ στη σύγκρουση».

Η εφημερίδα Times στέκεται στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου για τον ηγέτη του Ιράν ότι «Προς το παρόν δεν θα σκοτώσουμε τον Αγιατολάχ».

Η Guardian γράφει πως «Ο Τραμπ απαιτεί άνευ όρων παράδοση από το Ιράν καθώς αυξάνονται οι εντάσεις», ενώ η Daily Telegraph ότι «O Τραμπ έτοιμος να συμμετάσχει σε πόλεμο κατά του Ιράν».

Όπως επισημαίνουν αναλυτές στο Λονδίνο, μια τέτοια εξέλιξη θα προσθέσει εκρηκτική δυναμική στις ήδη σφοδρές συγκρούσεις και είναι πολύ πιθανόν να παρασύρει και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα οι ίδιοι σημειώνουν ότι οι διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και ενδείξεις για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Επισήμως η Βρετανία από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ της άμεσης αποκλιμάκωσης της κρίσης. Προς το παρόν δεν εμπλέκεται στρατιωτικά. Ο Βρετανός πρωθυπουργός όμως δεν έχει αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αν χρειαστεί να προστατευτούν τα συμφέροντα της χώρας του, όπως χαρακτηριστικά έχει πει. Με το σκεπτικό αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξήσει τη στρατιωτική του παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στέλνοντας από την πρώτη στιγμή επιπλέον αεροσκάφη Typhoon και αεροσκάφη ανεφοδιασμού εν πτήσει για να ενισχύσει αυτά που μόνιμα σταθμεύουν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

