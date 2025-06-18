Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν είχε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως έκανε γνωστό στην καθιερωμένη ενημέρωση στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι δυο τους συζήτησαν για την κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή με τον Ρώσο πρόεδρο να επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της χώρας να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ιράν και Ισραήλ για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και οι δύο ηγέτες προτρέπουν τις δύο χώρες να δώσουν ένα άμεσο τέλος στη σύγκρουση και να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.