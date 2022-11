Κουλέμπα: Ουκρανοί ειδικοί βρίσκονται στην Πολωνία - Απο κοινού έρευνα για την έκρηξη πυραύλου

Μίλησα με τον υπουργό εξωτερικών της Πολωνίας Zbigniew Rau. Οι Ουκρανοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται ήδη στην Πολωνία για να ερευνήσουν τον τόπο όπου πύραυλος σκότωσε δύο ανθρώπους την Τρίτη, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Ο Ουκρανός υπουργός με ανάρτησή του στο twitter δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Πολωνία «θα συνεργαστούν εποικοδομητικά και ανοιχτά» στην έρευνα, προσθέτοντας ότι αναμένει από τους ερευνητές να αποκτήσουν γρήγορα πρόσβαση στον χώρο στη νοτιοανατολική Πολωνία.

I spoke to @RauZbigniew. Ukraine and Poland will cooperate constructively and openly on the incident caused by Russian missile terror against Ukraine. Our experts are already in Poland. We expect them to swiftly get access to the site in cooperation with Polish law enforcement.