Κόστα: Τα κράτη-μέλη θα αυξήσουν κι άλλο τις δεσμεύσεις στήριξης προς την Ουκρανία

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα αυξήσουν κι άλλο τις δεσμεύσεις στήριξης προς την Ουκρανία, εκτίμησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Κληθείς να απαντήσει αν η ΕΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για στρατιωτική βοήθεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος, ο Αντόνιο Κόστα αρκέστηκε να απαντήσει ότι η ΕΕ έχει ήδη εξασφαλίσει την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία για το 2025. Πρόσθεσε ότι προς το παρόν, αρκετά κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί σε νέα στήριξη, ύψους 15 δισεκ. ευρώ προς το Κίεβο.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και να μελετούμε τρόπους για να αυξήσουμε την υποστήριξή μας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία είναι ακλόνητη από την πρώτη ημέρα του πολέμου και αυτό θα συνεχιστεί.

Κληθείς να σχολιάσει τo βέτο της Ουγγαρίας στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την Ουκρανία, ο Αντόνιο Κόστα απάντησε ότι όταν τα 26 κράτη-μέλη είναι ενωμένα και μόνο μια χώρα διαφοροποιείται για δικούς της λόγους, η χώρα αυτή τελικά είναι «απομονωμένη».

