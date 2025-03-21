Τα δάνεια του μέσου «SAFE», ύψους 150 δισεκ. ευρώ, πρέπει να επενδύονται από κοινού στην ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το μέσο «SAFE», η «Δράση Ασφάλειας για την Ευρώπη», προορίζεται να παράσχει δάνεια 150 δισεκατομμυρίων ευρώ στα κράτη-μέλη της ΕΕ, για επενδύσεις στην άμυνα.

«Τα δάνεια αυτά είναι ευρωπαϊκά κοινά χρήματα και πρέπει να επενδύονται από κοινού στην ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή. Πιστεύω ότι είναι υψίστης σημασίας να αναπτύξουμε μια ισχυρότερη αμυντική βιομηχανική βάση στην ΕΕ», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η φον ντερ Λάιεν εξήγησε ότι σε ό,τι αφορά το προϊόν, υπάρχει ο κανόνας που λέει ότι τουλάχιστον το 65% των εξαρτημάτων πρέπει να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης, ενώ το 35% μπορεί να προέρχεται από κάπου αλλού, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο για την Άμυνα. Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, δυνατότητα συμμετοχής στο 35% έχουν οι χώρες που έχουν συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας με την ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό-εταιρικό κομμάτι, η πρόεδρος της Κομισιόν εξήγησε ότι οι εταιρείες στην Ευρώπη δεν είναι απαραίτητο να είναι ευρωπαϊκές, μπορεί επίσης να είναι θυγατρική από διαφορετική εταιρεία, με έδρα την ΕΕ. «Θα δαπανήσουμε δισεκατομμύρια ευρώ και θέλουμε επιστροφή της επένδυσης. Και όπου δαπανηθούν αυτά τα χρήματα θα δημιουργήσουν καλές θέσεις εργασίας, θα φέρουν την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη και αυτό πρέπει να γίνει εντός της ΕΕ», είπε η Φον ντερ Λάιεν.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι στη χρηματοδότηση του SURE (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), συμπεριλαμβάνονται η Ουκρανία και η Νορβηγία, που είναι χώρα της ΕΟΧ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.