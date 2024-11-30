Τις εξελίξεις στη Συρία μετά την κατάληψη του Χαλεπίου από τζιχαντιστές της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), συζήτησε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν με τον πρωθυπουργό, Νατζίμπ Μικάτι, και τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης τηλεφωνική συνομιλία και με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αρακτσί, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Δευτέρα την 'Αγκυρα.

Η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν, μαζί με τη Δαμασκό έχουν υπογράψει τη συμφωνία της Αστάνα για το καθεστώς της περιοχής του Ιντλίμπ, όπου είναι η βάση των τζιχαντιστών της HTS που κατέλαβαν το Χαλέπι.

Η πληροφορία ότι οι κουρδικές δυνάμεις ελέγχουν το αεροδρόμιο του Χαλεπίου στρέφει τώρα την προσοχή στην Τουρκία.

Οι Κούρδοι θεωρούνται από την Αγκυρα απειλή ακόμη και για την ίδια την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, η οποία απειλεί εδώ και μήνες με νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία, διευρύνοντας την εκεί στρατιωτική της παρουσία σε περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε, μιλώντας σε βουλευτές από τη δυτική και νότια Τουρκία, ότι η 'Αγκυρα δεν εμπλέκεται στις συγκρούσεις στο Χαλέπι, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά της πιθανότητας ενός νέου προσφυγικού κύματος και ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ενεργήσει με τρόπο που θα προκαλέσει προσφυγικό ρεύμα.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διέκοπταν την υποστήριξή τους προς τις κουρδικές δυνάμεις, αυτές θα έπαυαν να υφίστανται εντός τριών εικοσιτετραώρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία ήταν κλειστή για τον Τύπο, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ στην τρομοκρατική δομή (σ.σ. εννοεί την de facto αυτόνομη κουρδική οντότητα στη βόρεια Συρία) να μετατραπεί σε κράτος και ότι αυτή η αποφασιστικότητα της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους τους συνομιλητές της».

Επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Turkiye, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών φέρεται να είπε στους βουλευτές: «Σε αυτή τη γεωγραφία, πέραν της υπάρχουσας κατάστασης, δεν είναι δυνατή μια νέα οντότητα ή μια νέα διαδικασία δημιουργίας κράτους. Κοιτάξτε το Βόρειο Ιράκ. Υπάρχουν εκεί ομοσπονδίες, αυτονομίες, τοπικές οργανώσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να γίνουν τίποτα. Απώτερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Τουρκία είναι ο προστάτης και των Κούρδων στην άλλη πλευρά των συνόρων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.