Αρκετά ειδησεογραφικά πρακτορεία που συνδέονται με ομάδες που συμμαχούν με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού δικτύου Al Masirah των Χούθι, αλλά και άλλων διεθνών μέσων, δημοσίευσαν πλάνα που, όπως λένε, δείχνουν τον ταξίαρχο Εσμαήλ Καάνι, διοικητή της επίλεκτης Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ανάμεσα στο πλήθος που διαδηλώνει στην Τεχεράνη.

Όπως μεταδίδει το Times of Israel, βίντεο, το οποίο φαίνεται να δείχνει τον στρατηγό Καάνι ζωντανό και καλά στην υγεία του, να αναμειγνύεται με το πλήθος σε μια συγκέντρωση υπέρ του καθεστώτος χθες, δημοσιεύτηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Ο Διοικητής Καάνι, παρευρίσκεται στη σημερινή συγκέντρωση του λαού της Τεχεράνης μετά την Επιχείρηση Θεία Νίκη», ανέφερε το πρακτορείο στο X.

Το κρατικό Press TV παρουσίασε επίσης το βίντεο, λέγοντας: «Ο Ταξίαρχος Εσμαήλ Καάνι, Διοικητής της Δύναμης Κουντς του IRGC, έγινε δεκτός θερμά από ένα πανηγυρίζον πλήθος στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των εορτασμών της νίκης επί του σιωνιστικού (ισραηλινού) καθεστώτος».

תיעוד: איסמאעיל קאאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, השתתף ב"חגיגות הניצחון" בטהראן - ובכך הזים את הדיווחים על חיסולו @OmerShahar123 pic.twitter.com/ieFP9atcxi — כאן חדשות (@kann_news) June 24, 2025

Σε διαδικτυακές αναζητήσεις μέσω google, ο Εσμαήλ Καάνι φαίνεται ότι πέθανε στις 13 Ιουνίου 2025, ενώ η Wikipedia, παρουσιάζει τον Ισραηλινό αξιωματούχο εν ζωή, σε μια παρουσίαση που ανανεώθηκε μόλις τρεις ώρες πριν, αναφέροντας: «Ο Εσμαήλ Καάνι, είναι Ιρανός ταξίαρχος στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και υπηρετεί ως διοικητής της ειδικής δύναμης Κουντς...»

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι New York Times ανέφεραν, χωρίς να επικαλούνται πηγές, ότι ο Καάνι ήταν μεταξύ των Ιρανών στρατιωτικών ηγετών που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές, αν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν είχαν ισχυριστεί ότι τον είχαν στοχεύσει.

Ο Εσμαήλ Καάνι διαδέχθηκε τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σολεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη, το 2020.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ψευδώς ότι ο αξιωματούχος είναι νεκρός σε ισραηλινή επιδρομή. Τον Οκτώβριο, λέγεται ευρέως ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτερος ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασέμ Σαφιεντίν.

Εν τω μεταξύ, στο διαδίκτυο έχει αναρτηθεί δεκάδες βίντεο που παρουσιάζουν τους Ιρανούς να πραγματοποιούν πανεθνικές συγκεντρώσεις για να γιορτάσουν αυτό που θεωρούν «νίκη» επί του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

