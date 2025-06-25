Η Βρετανία θα αποκτήσει ξανά αεροπορικά μέσα «πυρηνικής αποτροπής» στο πλαίσιο του NATO

Η Βρετανία θα αποκτήσει εκ νέου αεροπορικά μέσα πυρηνικής αποτροπής στο πλαίσιο του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, πέρα από υποβρύχια ικανά να φέρουν πυραύλους με πυρηνική γόμωση τα οποία διαθέτει σήμερα, αγοράζοντας 12 αεροσκάφη F-35 ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνόδου του NATO, την αγορά αυτή, την οποία το γραφείο του χαρακτηρίζει «τη μεγαλύτερη ενίσχυση της πυρηνικής αποτροπής του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και μια γενιά», που θα επιτρέψει να μεγεθυνθεί η συμμετοχή της στην αποτρεπτική αποστολή της συμμαχίας.

