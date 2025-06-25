Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι κάλεσε να ξαναρχίσουν οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, μετά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και το Ισραήλ που τέθηκε σε εφαρμογή χθες το πρωί.

«Η επανέναρξη της συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ είναι κλειδί προκειμένου να υπάρξει επιτυχής διπλωματική συμφωνία ώστε επιτέλους να επιλυθεί η διένεξη για τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν», ανέφερε ο 64χρονος αργεντινός διπλωμάτης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στη Βιέννη χθες.

«Έστειλα επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών (του Ιράν, Αμπάς) Αραγτσί τονίζοντας τη σημασία που έχει η συνεργασία μας και προτείνοντας να συναντηθούμε σύντομα», πρόσθεσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ.

Επιθεωρητές της υπηρεσίας, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, παρέμειναν στη χώρα όσο διαρκούσε ο πόλεμος κι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας για να επαληθεύσουν τα αποθέματα πυρηνικού υλικού και συναφούς εξοπλισμού, διαβεβαιώνεται στην ανακοίνωση.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πάνω από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, όχι πολύ μακριά από το επίπεδο που απαιτείται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Επιθεωρητές του ΔΟΑΕ είχαν επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις μερικές ημέρες προτού το Ισραήλ εξαπολύσει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εύρους άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιουνίου.

Τις τελευταίες ημέρες, κορυφαίοι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη άφησαν να εννοηθεί πως εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής κάθε συνεργασίας με τον ΔΟΑΕ.

Η έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και αυτούς των ΗΠΑ τα ξημερώματα της Κυριακής δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί έχει τονίσει επανειλημμένα πως το Ιράν εννοεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές του στο πεδίο της πυρηνικής ενέργειας, κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.