Λέβιτ εναντίον CNN: «Εντελώς λάθος» η αποτίμηση για τους στόχους στο Ιράν - «Σχεδιασμένη» για να «εξευτελίσει» τον Τραμπ

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης –επικαλούμενα πηγές τους ενήμερες σχετικά με την πρώτη αποτίμηση της υπηρεσίας πληροφοριών του Πενταγώνου–, ανέφεραν χθες Τρίτη πως οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί που διεξήγαγαν στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ εναντίον τριών εγκαταστάσεων-κλειδιών του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν τα ξημερώματα της Κυριακής απλώς το «καθυστέρησαν» για μερικούς μήνες.

Κατά τα δημοσιεύματα τριών μέσων, η –διαβαθμισμένη– αρχική αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης, που περιήλθε σε γνώση των πηγών τους, αναφέρει πως οι βομβαρδισμοί δεν κατέστρεψαν τις υπόγειες ιρανικές εγκαταστάσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί τα ξημερώματα της Κυριακής κατέστρεψαν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν, στη Νατάνζ και στο Φορντό. Έκρινε πως η στρατιωτική επιχείρηση έβαλε τέλος στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ προτίμησε να καταφερθεί εναντίον του CNN, του πρώτου μέσου που αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις της DIA, επικαλούμενο τέσσερις πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενο της διαβαθμισμένης έκθεσής της. Η κυρία Λέβιτ ανέφερε μέσω X πως το «άκρως απόρρητο» έγγραφο «διέρρευσε» στο τηλεοπτικό δίκτυο των «ψευδών ειδήσεων», κατ’ αυτήν, από «χαμηλόβαθμο» και «χαμένο» της «κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών».

Το CNN δεν επικαλείται το ίδιο το έγγραφο, αλλά τέσσερις πηγές του ενήμερες για το περιεχόμενό του.

«Η υποτιθέμενη αποτίμηση είναι εντελώς λάθος», επέμεινε η κ. Λέβιτ, και η «διαρροή» του περιεχομένου της ήταν «σχεδιασμένη» για να «εξευτελίσει» τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τραμπ και να «δυσφημίσει» τους πιλότους της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας οι οποίοι «έφεραν σε πέρας τέλεια την αποστολή να αφανιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν».

«Οι πάντες ξέρουν τι γίνεται όταν ρίχνεις δεκατέσσερις βόμβες 6.300 και πλέον κιλών στους στόχους τους: απόλυτος αφανισμός», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

Σύμφωνα πάντως με την αποτίμηση της DIA, οι βόμβες απλά απέκλεισαν εισόδους στην εγκατάσταση στο Φορντό, που βρίσκεται σε μεγάλο βάθος, ενώ οι ίδιες οι υπόγειες κτιριακές υποδομές παρέμειναν άθικτες. Το έγγραφο, έκτασης πέντε σελίδων, βασισμένο σε παρατηρήσεις της CENTCOM, αναφέρει επίσης πως οι αρχές του Ιράν πιθανόν είχαν ήδη απομακρύνει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτουν από τις εγκαταστάσεις οι οποίες έγιναν στόχος πριν από τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των εφημερίδων New York Times και Washington Post, των άλλων δυο μέσων που αναφέρθηκαν σε αυτό επικαλούμενα επίσης πηγές τους ενήμερες για το περιεχόμενο του.

Και τα τρία μέσα σημειώνουν πως οι βομβαρδισμοί πήγαν πίσω το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για «λίγους» μήνες «το πολύ». Η NYT αναφέρεται σε «λιγότερους από έξι μήνες», η WaPo σε «αριθμό μηνών».

