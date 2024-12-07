Το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας συνεδριάζει σήμερα, Σάββατο, προκειμένου να αποφασίσει επί της πρότασης μομφής της αντιπολίτευσης κατά του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ μετά την εξωφρενική απόφασή του την περασμένη Τετάρτη να προχωρήσει σε πραξικόπημα στη χώρα του, το οποίο κράτησε μόλις λίγες ώρες.

Την ίδια ώρα, μεταδίδει το BBC, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο ζητώντας την απομάκρυνση του Γιουν.

Watch Live: South Korea parliament protests continue as lawmakers vote on President Yoon’s impeachment https://t.co/bjD2cHhB66 — The Independent (@Independent) December 7, 2024

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το Reuters, το κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση να ξεκινήσει ειδική έρευνα για την πρώτη κυρία, Kim Keon Hee.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Γιουν ζήτησε «συγγνώμη» για την αναταραχή που προκάλεσε με την αποτυχημένη απόπειρά του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος.

Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν παραιτείται και είπε ότι εμπιστεύεται το κυβερνών κόμμα για να λάβει «μέτρα για τη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης».

Ο Γιουν είπε πως δεν θα αποφύγει τη νομική και πολιτική ευθύνη για την απόφασή του, η οποία ισχυρίστηκε ότι ελήφθη σε συνθήκες απόγνωσης.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του προέδρου Γιουν, αφότου υποχρεώθηκε να ακυρώσει -μετά από μόλις έξι ώρες- τον στρατιωτικό νόμο που κήρυξε στη Νότια Κορέα, καθώς το κοινοβούλιο αψήφησε τον στρατιωτικό κλοιό και καταψήφισε το διάταγμα.

Το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας (PPP) δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει την πρόταση μομφής.

Έφυγαν οι βουλευτές του κόμματος Γιουν

Από τους 108 βουλευτές του PPP, οι 107 έχουν εγκαταλείψει την αίθουσα. Το κόμμα πιθανότατα αποφάσισε να μποϊκοτάρει τη διαδικασία για να μην υπάρξουν αποστασίες, καθώς η ψηφοφορία γίνεται ανώνυμα.

Η αντιπολίτευση έχει καλέσει τους βουλευτές να επιστρέψουν στην αίθουσα για να συνεχιστεί η διαδικασία. Μέχρι τότε η διαδικασία έχει «παγώσει».

Ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης, που κατέχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, χρειάζεται μόλις οκτώ μέλη του κόμματος του Γιουν για να τον παραπέμψουν.

Εάν η πρόταση μομφής απορριφθεί σήμερα - κάτι που είναι πιθανό - η ψηφοφορία μπορεί να επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.