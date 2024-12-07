Ντόναλντ Τραμπ: Στο Παρίσι για την τελετή επαναλειτουργίας της Notre Dame

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν από τις 7:00 (τοπική ώρα) στο Παρίσι για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την επαναλειτουργία της Νοτρ-Νταμ, έγινε γνωστό από πηγή στο αεροδρόμιο.
Σύμφωνα με άλλη αερολιμενική πηγή, ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροπλάνο, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί από τώρα τα αεροσκάφη της αμερικανικής προεδρίας. Το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πραγματοποιεί το πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό μετά την εκλογή του στις 5 Νοεμβρίου, θα γίνει δεκτός στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.
Στην πλατφόρμα του, την Truth Social, ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα τη μετάβασή του στο Παρίσι, πλέκοντας το εγκώμιο του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, «πραγματοποίησε αξιοσημείωτη δουλειά φροντίζοντας να αποκατασταθεί η Νοτρ-Νταμ με τρόπο ώστε να ξαναβρεί όλη τη δόξα της και ακόμα περισσότερη».
Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν υπολογίζει να έχει συνομιλίες με άλλους ηγέτες, όμως η γαλλική προεδρία έκανε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει δεκτός στο μέγαρο των Ηλυσίων από τον αρχηγό του γαλλικού κράτους, ο οποίος θα υποδεχθεί στη συνέχεια τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος, ο οποίος τηρεί πολύ επικριτική στάση για τα δισεκατομμύρια δολάρια που αποδεσμεύονται από τις ΗΠΑ για την Ουκρανία, θα έχει συνομιλίες με τον ουκρανό ομόλογό του.
