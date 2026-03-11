Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε μια δοκιμή πυραύλων κρουζ από το νεότερο αντιτορπιλικό της χώρας, 5.000 τόνων, στη δυτική ακτή την Τρίτη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

North Korean leader Kim Jong Un oversaw the test launch of strategic cruise missiles from a new 5,000-ton naval destroyer, the country's state media said pic.twitter.com/MxOl4mDNjV March 11, 2026

Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια δοκιμή την τελευταία εβδομάδα. Μαζί ήταν και η 13χρονη κόρη του που αναμένεται να τον διαδεχθεί.

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Βόρεια Κορέας (KCNA) ανέφερε την Τετάρτη ότι ο Κιμ πυροδότησε την εκτόξευση εξ αποστάσεως προκειμένου να δοκιμάσει τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου σε πολεμικά σενάρια και να προετοιμάσει το πλήρωμα του πλοίου για σύντομη ενσωμάτωση στο πολεμικό ναυτικό της χώρας.

Η δοκιμή είχε επίσης ως στόχο να καταδείξει την «πυρηνική αποφασιστικότητα» της Πιονγιάνγκ, πρόσθεσε το KCNA. Πραγματοποιείται εν μέσω αυξημένου παγκόσμιου ελέγχου στις πυρηνικές δυνατότητες μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα για να εξαλείψουν την ικανότητά του να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με το KCNA, πολλαπλοί πύραυλοι κρουζ εκτοξεύτηκαν σε γρήγορη διαδοχή από το αντιτορπιλικό Νο. 51 Choe Hyon στα ανοικτά των ακτών Nampho, πετώντας «κατά μήκος των προκαθορισμένων τροχιών πτήσης πάνω από τη Δυτική Θάλασσα της Κορέας για διάστημα μεταξύ 10.116 και 10.138 δευτερολέπτων» πριν χτυπήσουν νησιωτικούς στόχους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.