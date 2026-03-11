Η Τουρκία ανέπτυξε στα κατεχόμενα το αντιαεροπορικό σύστημα Şahın, με πυροβόλο 40 χιλιοστών, της ASELSAN αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, μετά την ανάπτυξη άλλων οπλικών συστημάτων όπως τα τρία ζεύγη F-16.

Türkiye, ASELSAN tarafından üretilen ŞAHİN 40 mm anti-drone sistemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırdı. pic.twitter.com/Ggj2KbtMwn March 11, 2026

Είναι επιχειρησιακό για άμυνα κατά micro – UAV, δηλαδή σχεδιασμένο ειδικά για να καταρρίπτει τα μικρά drones που πετούν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο και σε μικρό βεληνεκές, τα οποία ωστόσο είναι δύσκολο να εντοπιστούν από μεγάλα ραντάρ (όπως αυτά των Patriot ή των S-400).

Πηγή: skai.gr

