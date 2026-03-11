Λογαριασμός
Η Τουρκία ανέπτυξε anti-drone σύστημα στα κατεχόμενα - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Είναι σχεδιασμένο ειδικά για να καταρρίπτει τα μικρά drones που πετούν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, τα οποία είναι δύσκολο να εντοπιστούν από μεγάλα ραντάρ

drone

Η Τουρκία ανέπτυξε στα κατεχόμενα το αντιαεροπορικό σύστημα Şahın, με πυροβόλο 40 χιλιοστών, της ASELSAN αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, μετά την ανάπτυξη άλλων οπλικών συστημάτων όπως τα τρία ζεύγη F-16.

Είναι επιχειρησιακό για άμυνα κατά micro – UAV, δηλαδή σχεδιασμένο ειδικά για να καταρρίπτει τα μικρά drones που πετούν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο και σε μικρό βεληνεκές, τα οποία ωστόσο είναι δύσκολο να εντοπιστούν από μεγάλα ραντάρ (όπως αυτά των Patriot ή των S-400).

Φωτογραφίες του συστήματος:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κύπρος κατεχόμενα Τουρκία Κρίση στη Μέση Ανατολή
