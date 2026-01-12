«Τρία κακά» συνέβησαν χθες το βράδυ στην κοπή της πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, αρχικά, όταν ξεκίνησε η εκδήλωση, κόπηκε το ρεύμα.

Στη συνέχεια, όταν ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που κρατούσε έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο.

Όμως και το δεύτερο μαχαίρι στράβωσε.

«Κακός οιωνός» σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν να ολοκληρώσει την κοπή της πίτας.

Πηγή φωτογραφίας Οικουμενικό Πατριαρχείο

Πηγή: skai.gr

