«Τρία κακά» συνέβησαν χθες το βράδυ στην κοπή της πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, αρχικά, όταν ξεκίνησε η εκδήλωση, κόπηκε το ρεύμα.
Στη συνέχεια, όταν ο κ. Βαρθολομαίος ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που κρατούσε έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο.
Όμως και το δεύτερο μαχαίρι στράβωσε.
«Κακός οιωνός» σχολίασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης πριν να ολοκληρώσει την κοπή της πίτας.
Πηγή φωτογραφίας Οικουμενικό Πατριαρχείο
