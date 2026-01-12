Θρίλερ με δύο Ρώσους υπηκόους στην Κύπρο, με μυστηριώδη θάνατο διπλωμάτη, ενώ αγνοείται επιχειρηματίας εδώ και μέρες.

Μυστηριώδης θάνατος υψηλόβαθμου διπλωμάτη

Ανώτατος διπλωμάτης της Ρωσικής Πρεσβείας στη Λευκωσία, βρέθηκε νεκρός υπό συνθήκες που προκαλούν ερωτήματα. Η υπόθεση βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τις κυπριακές αρχές και έχει ήδη κινητοποιήσει υψηλόβαθμες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του ο συγκεκριμένος αξιωματούχος. Η είδηση έρχεται ενώ οι κυπριακές Αρχές ενημερώθηκαν με καθυστέρηση για το περιστατικό. Όταν ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στην Πρεσβεία, δεν του επετράπη η είσοδος στο κτίριο. Τελικά, η σορός του Ρώσου διπλωμάτη παραδόθηκε στους αστυνομικούς στον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν να προχωρήσουν σε έρευνες εντός του κτιρίου, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Παρέλαβαν τη σορό με τη μόνη ενημέρωση ότι ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο εκλιπών φέρεται να άφησε σημείωμα, το οποίο δεν παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές, καθώς η Πρεσβεία ενημέρωσε ότι θα αποσταλεί στη Μόσχα για περαιτέρω διαδικασίες.

Το περιστατικό έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη νεκροτομή, η οποία ενδεχομένως να ρίξει περισσότερο φως στα αίτια του θανάτου και να δώσει νέες πληροφορίες για την υπόθεση.

Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ

Αγνοείται επιχειρηματίας

Παράλληλα, ο 56χρονος επιχειρηματίας Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ αγνοείται στη Λεμεσό. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου. Η κυπριακή αστυνομία έχει απευθύνει δημόσια έκκληση για βοήθεια αναφέρει το ειδησεογραφικό δίκτυο Nexta. Στην έρευνα συμμετέχουν ελικόπτερο, drones, μονάδες πολιτικής άμυνας και εθελοντές.



Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου στην περιοχή Πισσούρι — την τελευταία τοποθεσία όπου καταγράφηκε το τηλεφωνικό του σήμα.



Ο Μπαουμγκέρτνερ έγινε ευρέως γνωστός το 2013, όταν συνελήφθη στο Μινσκ κατόπιν εντολής του Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «πολέμου του καλίου» — μιας σύγκρουσης μεταξύ της Uralkali και της Belaruskali.



Αργότερα εκδόθηκε στη Μόσχα, τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, αλλά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2015.



Κατόπιν, επέστρεψε στο επιχειρείν, ανέλαβε την ηγεσία της Global Ports και τα τελευταία χρόνια ζει στην Κύπρο.



«Ήξερε πολλά;» διερωτάται το ειδησεογραφικό δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι μέλη της ρωσικής ελίτ έχουν κατά καιρούς εξαφανιστεί, αυτοκτονήσει ή είναι θύματα δυστυχημάτων και εγκληματικών ενεργειών.

Η Uralkali είναι μια ρωσική εταιρεία-κολοσσός, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς μεταλλευμάτων καλίου. Κατέχει πρίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής. Διαθέτει πέντε ορυχεία και επτά εργοστάσια επεξεργασίας στις πόλεις Μπερεζνίκι και Σολικάμσκ της Ρωσίας.Θεωρείται στρατηγικής σημασίας εταιρεία για τη ρωσική οικονομία και την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων.

Οι δύο υποθέσεις δεν προκύπτει ότι συνδέονται σε αυτή τη φάση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.