Κονγκό: Το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ αποχωρεί από τη χώρα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Κινσάσα να αποχωρήσει από τη χώρα, αφού διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα Τρίτη σε πολλές διπλωματικές αποστολές, διαμαρτυρόμενοι για τις επιθέσεις των αναρτών του κινήματος Μ23 στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό.

Μία από τις δύο πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι το διπλωματικό προσωπικό θα φύγει αύριο Τετάρτη.

Οργισμένοι διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για την προέλαση των ανταρτών και την κατάληψη της πόλης Γκόμα επιτέθηκαν το πρωί σε πολλές πρεσβείες, όπως σε εκείνες της Ρουάντα, της Κένυας, της Ουγκάντας, αλλά επίσης της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και των ΗΠΑ, κατηγορώντας αυτές τις χώρες για την «αδράνειά» τους. Επίθεση δέχτηκαν και τα γραφεία του ΟΗΕ. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κένυας διαμαρτυρήθηκε εντόνως, για τη «λεηλασία» της πρεσβείας της χώρας.

Σύμφωνα με το Reuters, πολλές πύλες διπλωματικών αποστολών πυρπολήθηκαν.

Στη γαλλική πρεσβεία, κάποιοι σκαρφάλωσαν στον τοίχο και ένα λάστιχο καιγόταν, κρεμασμένο στα κάγκελα.

«Όλα αυτά γίνονται για τη Ρουάντα. Αυτό που κάνει η Ρουάντα, το κάνει με τη συνέργεια της Γαλλίας, του Βελγίου, των ΗΠΑ και άλλων», είπε ένας διαδηλωτής, ο Τζόζεφ Νγκόι. «Ο λαός του Κονγκό κουράστηκε. Πόσες φορές θα πεθάνουμε;», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις αλλεπάλληλες συρράξεις στην περιοχή.

Ένας δημοσιογράφος είπε ότι είδε το πλήθος να λεηλατεί την πρεσβεία της Ουγκάντας. «Καρέκλες, γραφεία, τραπέζια, τα έκλεψαν όλα. Κατέβασαν επίσης τις κουρτίνες», είπε ο Οκέλο Οριέμ, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντας. «Ο κόσμος ζει με τον φόβο επειδή αυτοί οι ταραξίες νέοι πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο, καίγοντας πρεσβείες», πρόσθεσε.

Οι βελγικές και οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ξέσπασαν φωτιές στα κτίρια των διπλωματικών αποστολών τους. Ο εκπρόσωπος του βελγικού ΥΠΕΞ Νταβίν Ζορντέν είπε ότι πυρπολήθηκε η πύλη αλλά η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και ότι ζητήθηκε από τις αρχές του Κονγκό να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Η αστυνομία, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, απώθησε τους διαδηλωτές.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας όμως είπε ότι το προσωπικό ασφαλείας δεν σταμάτησε τους διαδηλωτές που επιτέθηκαν στην πρεσβεία της Κένυας. «Την λεηλάτησαν και μετά έφυγαν. Σαν να τους είχαν δώσει οδηγίες να το κάνουν και μετά να φύγουν γρήγορα», σχολίασε.

Ο γγ του ΟΗΕ μίλησε με τους προέδρους της Ρουάντας και της ΛΔ Κονγκό

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι μίλησε ξεχωριστά με τους προέδρους της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντας για την κλιμακούμενη κρίση.

Σύμφωνα με τον Στεφάν Ντουζαρίκ, τον εκπρόσωπό του, μιλώντας με τον Ρουαντέζο πρόεδρο Πολ Καγκάμε, ο Γκουτέρες τόνισε ότι πρέπει να προστατευθούν οι άμαχοι στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό. Η κατάσταση στην Γκόμα είναι τεταμένη και ρευστή, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι οι αντάρτες του Μ23 είναι μέσα στην πόλη και οι κυανόκρανοι έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε ασφαλή σημεία.

Ο επικεφαλής της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ Ζαν-Πιερ Λακρουά, είπε σε δημοσιογράφους την Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της Ρουάντας στηρίζουν τους αντάρτες του Μ23 στην Γκόμα, τη μεγαλύτερη πόλη του ανατολικού Κονγκό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

