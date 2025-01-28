Ιταλία: Οι αντιδράσεις στη δικαστική κλήση σε απολογία που εστάλη στην Τζόρτζια Μελόνι

Η κυβερνητική πλειοψηφία η οποία στηρίζει την κυβέρνηση της Ρώμης εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, για τη δικαστική κλήση σε απολογία που ανακοίνωσε ότι έλαβε, αργά σήμερα το απόγευμα.

«Είμαστε στο πλευρό της Μελόνι και των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, όπως και του υφυπουργού παρά την προεδρία της κυβέρνησης. Στο πλευρό όλων όσων έλαβαν κλήση σε απολογία», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, Αντόνιο Ταγιάνι (φωτογραφία).

«Υπερασπίζω τον διαχωρισμό των εξουσιών, αλλά καταδικάζω επιλογές που ηχούν ως εκδίκηση για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα. Μου φαίνεται μια επιλογή η οποία στερείται κάθε βάσης, είναι μια επίθεση κατά της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να απορριφθεί αποφασιστικά», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», επίσης, ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι υπογράμμισε: «ντροπή, ντροπή, ντροπή. Η ίδιος εισαγγελέας που με κατηγόρησε στο Παλέρμο της Σικελίας, τώρα το ξαναεπιχειρεί στην Ρώμη, με την κυβέρνηση της κεντροδεξιάς. Επείγει άμεσα η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης».

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, τόνισε:

«Οι δικαστικές υποθέσεις δεν σχετίζονται με την δουλειά μας. Σε πολιτικό επίπεδο, ζητάμε από την Μελόνι να μην κρύβεται πίσω από τους υπουργούς της και να διευκρινίσει για ποιο λόγο η κυβέρνησή της επέλεξε να συνοδεύσει σπίτι του έναν Λίβυο βασανιστή, για τον οποίο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης».

Ο δε πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, πρόσθεσε ότι «αν η Μελόνι έλαβε δικαστική κλήση -κάτι που αποτελεί επιβεβλημένη πράξη- και δεν έχει τίποτα να κρύψει, ας απαντήσει με νηφαλιότητα. Έτυχε και σε εμένα με τον κορονοϊό, αλλά δεν με άκουσε κανείς να κλαψουρίζω κατά των δικαστικών».

Για τον αρχηγό των Ιταλών οικολόγων, 'Ανζτελο Μπονέλι, τέλος, «δεν είναι αλήθεια ότι η Μελόνι δεν είναι εκβιάσιμη, διότι η ίδια απέδειξε ότι είναι εκβιάσιμη από την κυβέρνηση της Λιβύης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

