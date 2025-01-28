Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι έχει ζητήσει λεπτομερή αναφορά για τους τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων που θα έχει η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για «πάγωμα» της βοήθειας που χορηγούν οι ΗΠΑ σε ξένες χώρες.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα και άλλοι αξιωματούχοι θα πρέπει να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις σε εθνικό επίπεδο της απόφασης του Λευκού Οίκου, η οποία έχει στόχο να επανεξετάσει εάν η βοήθεια που χορηγούν οι ΗΠΑ σε ξένες χώρες συνάδει με την εξωτερική πολιτική της νέας αμερικανικής κυβέρνησης.

«Πρόκειται για ανθρωπιστικά προγράμματα… τα περισσότερα εκ των οποίων δεν εκτελούνται από την ουκρανική κυβέρνηση, αλλά διανέμονται απευθείας στις κοινότητές μας», είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. «Θα καθορίσουμε ποια από αυτά είναι ζωτικής σημασίας και απαιτούν άμεσα λύσεις», συμπλήρωσε.

«Αναμφίβολα, θα υποστηρίξουμε προγράμματα προτεραιότητας, όπως αυτά που αφορούν τα παιδιά της Ουκρανίας και τους βετεράνους μας, αλλά και εκείνα που αφορούν την προστασία των υποδομών μας», διαβεβαίωσε ο Ζελένσκι.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν οικονομική ενίσχυση ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.