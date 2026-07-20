Ο αριθμός των θυμάτων από την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυξήθηκε σε τουλάχιστον 930, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας τη Δευτέρα. Μόνο το διάστημα από την Παρασκευή έως το Σάββατο καταγράφηκαν 37 νέοι θάνατοι μέσα σε 24 ώρες, ένας από τους υψηλότερους ημερήσιους απολογισμούς μέχρι σήμερα.

Οι θάνατοι καταγράφηκαν μεταξύ των 2.344 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έως το Σάββατο, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Η επιδημία Έμπολα, η οποία κηρύχθηκε στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 15 Μαΐου, αποτελεί την ταχύτερα εξελισσόμενη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί. Ο ιός Bundibugyo που ευθύνεται για την έξαρση είναι λιγότερο συχνός από άλλα στελέχη του ιού Έμπολα και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία για αυτόν.

Ο Έμπολα είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να μεταδοθεί στους ανθρώπους από άγρια ζώα. Στη συνέχεια εξαπλώνεται μέσω επαφής με σωματικά υγρά, όπως εμετό, αίμα ή σπέρμα, καθώς και μέσω μολυσμένων επιφανειών και αντικειμένων, όπως κλινοσκεπάσματα και ρούχα. Πρόκειται για μια σπάνια αλλά σοβαρή νόσο, η οποία συχνά αποβαίνει θανατηφόρα.

Η αύξηση των θανάτων σημειώνεται την ώρα που οι ανησυχίες για την ασφάλεια περιορίζουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της επιδημίας στην επαρχία Ιτούρι, που έχει πληγεί περισσότερο. Συνολικά, πέντε επαρχίες στην ανατολική περιοχή της χώρας έχουν επηρεαστεί, όπου η δράση ένοπλων ανταρτικών ομάδων παραμένει έντονη.

Από την κήρυξη της επιδημίας στα μέσα Μαΐου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 12 επιθέσεις, οι περισσότερες υποκινούμενες από σκεπτικισμό και φήμες, εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων και ομάδων αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις αρχές. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν εγκαταλείψει τις θέσεις τους διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών τους.

Τουλάχιστον 36 υγειονομικοί που μολύνθηκαν από τον ιό έχουν χάσει τη ζωή τους

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέφρασε την περασμένη εβδομάδα ανησυχία, καθώς το 80% των νέων κρουσμάτων προέρχεται από άγνωστες αλυσίδες μετάδοσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να την εντοπίσουν και να την ελέγξουν οι υγειονομικές αρχές, παρά την ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης.

Στους περισσότερους από δύο μήνες από την έναρξη της επιδημίας, καταγράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 272 νέα κρούσματα και 111 θάνατοι κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας του Κονγκό. Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι εβδομαδιαίες αυξήσεις επιταχύνθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα τον Ιούλιο, όταν τόσο τα κρούσματα όσο και οι θάνατοι αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες.

Στην τελευταία του ενημέρωση, το υπουργείο ανέφερε ότι 724 ασθενείς νοσηλεύονται ή βρίσκονται σε μονάδες απομόνωσης, ενώ οι προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας ενισχύονται στις πληγείσες υγειονομικές ζώνες.

«Οι δυνατότητες περίθαλψης και υποστήριξης των ασθενών ενισχύονται, ενώ μέσα σε 24 ώρες καταγράφηκαν 22 νέες αναρρώσεις», ανέφερε το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

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