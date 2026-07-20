Βρετανία: Ο Μπέρναμ δεσμεύεται ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομία

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, διαβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομία, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να τηρήσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ προανήγγειλε άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος ζωής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μπέρναμ τόνισε ότι θα αξιοποιήσει μόνο την ευελιξία που παρέχουν οι υφιστάμενοι δημοσιονομικοί κανόνες και απέκλεισε επιλογές που θα έθεταν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας.

«Δεν πρόκειται να πάρουμε ρίσκα με την οικονομία. Δεν το έκανα ποτέ σε καμία θέση που υπηρέτησα. Πάντα ακολουθούσα μια συνετή προσέγγιση», δήλωσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί να ισοσκελίσει τις καθημερινές δημόσιες δαπάνες με τα έσοδα έως το τέλος της δεκαετίας, διατηρώντας παράλληλα την προεκλογική του υπόσχεση να μην αυξήσει τους φόρους για τους εργαζόμενους.

Άμεσα μέτρα για το κόστος ζωής

Στην πρώτη του ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπέρναμ άφησε να εννοηθεί ότι θα επιδιώξει τη μείωση των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι και οι δεσμεύσεις της Βρετανίας για την άμυνα.

Αν και δεν παρουσίασε λεπτομέρειες για το κυβερνητικό του πρόγραμμα, ανακοίνωσε ότι από την Τρίτη θα αρχίσουν να παρουσιάζονται μέτρα που θα προσφέρουν στους πολίτες «ανάσα» απέναντι στην κρίση του κόστους ζωής.

«Θέλουμε να κάνουμε πράγματα που οι πολίτες θα τα αισθανθούν και μάλιστα γρήγορα. Δεν θα λύσουν όλα τα προβλήματα ούτε θα αφαιρέσουν όλη την πίεση, αλλά θα δείξουν την κατεύθυνση της κυβέρνησης και ότι θέλουμε να βοηθήσουμε», ανέφερε.

Ο Μπέρναμ επιβεβαίωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στο αφορολόγητο όριο εισοδήματος, το οποίο παραμένει «παγωμένο» εδώ και χρόνια, διευρύνοντας τον αριθμό των φορολογουμένων καθώς αυξάνονται οι μισθοί.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι μια τέτοια παρέμβαση θα είχε σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. «Είναι δύσκολο, γιατί η αλλαγή του ορίου δεν γίνεται χωρίς σημαντικές συνέπειες. Όμως το εξετάζω», είπε.

Προτεραιότητα η μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας

Ο Άντι Μπέρναμ, δήλωσε, επίσης ότι δεν θέλει να ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς να έχει αντιμετωπίσει τη χρόνια κρίση στην κοινωνική φροντίδα, δεσμευόμενος να αξιοποιήσει το πολιτικό του κεφάλαιο για ένα ζήτημα που, όπως είπε, τον αγγίζει προσωπικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους αναφέρθηκε στον πατέρα του, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ, επισημαίνοντας ότι πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να λαμβάνουν φροντίδα σε κατάλληλες δομές καταλήγουν να επιβαρύνουν το ήδη πιεσμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έχει υποστηρίξει εδώ και χρόνια την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και της χρηματοδότησής του, τονίζοντας ότι η διαρκής αναβολή των αποφάσεων έχει οδηγήσει πολλούς ηλικιωμένους να εξαντλήσουν τις αποταμιεύσεις τους ή ακόμη και να χάσουν τα σπίτια τους για να καλύψουν το κόστος περίθαλψης.

«Η χώρα πρέπει να αναρωτηθεί πώς αφήσαμε μια τόσο σοβαρή κατάσταση να διαιωνίζεται, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα μείζον πρόβλημα και κανείς δεν είχε το θάρρος να το λύσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί αποτυχία της γενιάς των πολιτικών του.

Ο Μπέρναμ υπενθύμισε ότι είχε επιχειρήσει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις όταν ήταν υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν και τόνισε πως δεν θέλει να επαναληφθεί η αδράνεια των τελευταίων σχεδόν 30 ετών.

Σε αντίθεση με το δημόσιο σύστημα υγείας NHS, οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στη Βρετανία δεν παρέχονται δωρεάν στους περισσότερους πολίτες. Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν εξετάσει λύσεις, όπως η επιβολή ανώτατου ορίου στο κόστος φροντίδας, χωρίς όμως να καταφέρουν να εξασφαλίσουν πολιτική συναίνεση για ένα ιδιαίτερα δαπανηρό σχέδιο.

«Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να τη διορθώσουμε», κατέληξε ο Βρετανός πρωθυπουργός.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.