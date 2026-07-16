Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται με ταχύτητα που ξεπερνά όλες τις προηγούμενες επιδημίες, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πρόκειται για την τρίτη σημαντικότερη επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η επιδημία, που κηρύχθηκε στα μέσα Μαΐου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 796 ανθρώπους, με περισσότερα από 2.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα.

Η επιδημία του Έμπολα που κηρύχθηκε πριν από δύο μήνες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται «ταχύτερα σε σχέση με όλες τις προηγούμενες επιδημίες», προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

«Πρόκειται για την τρίτη σημαντικότερη επιδημία Έμπολα που έχει ποτέ καταγραφεί: κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιδημίες», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η επιδημία που κηρύχθηκε στα μέσα Μαΐου έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 796 ανθρώπους, με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ξεπερνούν τα 2.000 σε αυτή τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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