Έμπολα: Πάνω από 2000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στη ΛΔ Κονγκό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Περισσότερα από 2000 κρούσματα Έμπολα και 754 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από την αρχή της επιδημίας.

Οι υγειονομικές αρχές και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι η επιδημία εξαπλώνεται με «πρωτοφανή ρυθμό», με τα κρούσματα να τριπλασιάζονται σε λιγότερο από πέντε εβδομάδες και τους θανάτους να έχουν υπερπενταπλασιαστεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το μέγεθος της επιδημίας του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην ΛΔ Κονγκό μπορεί να είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τις επίσημες αναφερόμενες περιπτώσεις.

Περισσότερα από 2000 κρούσματα Έμπολα, εκ των οποίων 754 θάνατοι, έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από την αρχή της επιδημίας, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές της χώρας, με την επιδημία να εξαπλώνεται με «πρωτοφανή ρυθμό», σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

«Σε λιγότερο από πέντε εβδομάδες, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τριπλασιάστηκε», την ώρα που «ο αριθμός των θανάτων έχει υπερπενταπλασιαστεί», επισημαίνει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Το μέγεθος της επιδημίqradsας του Μπουντιμπούγκιο, το στέλεχος του ιού που εξαπλώνεται ραγδαία στη ΛΔ Κονγκό, θα μπορούσε να ξεπερνάει «κατά δύο με τέσσερις φορές» τις επίσημες εκτιμήσεις, ανακοίνωσε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο ούτε αναγνωρισμένη θεραπεία για το στέλεχος Bundibugyo, όμως η πρώτη κλινική δοκιμή που στοχεύει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα ενός αντιικού φαρμάκου ξεκίνησε χθες, ανακοίνωσε ο ΠΟΥ.

Περισσότερα από 2000 κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί σε 5 επαρχίες της ΛΔΚ, εκ των οποίων 754 θάνατοι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των υγειονομικών αρχών της χώρας, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα.

Η επιδημία εξαπλώνεται με «πρωτοφανή ρυθμό και σε νέες περιοχές», προειδοποιούν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσαν σήμερα, απευθύνοντας έκκληση για «επείγουσα ενίσχυση της ιατρικής ανταπόκρισης».

«Η επιδημία έχει ήδη ξεπεράσει τα μισά του αριθμού των καταγεγραμμένων κρουσμάτων κατά τη διάρκεια της επιδημίας Έμπολα του 2018-2020 στη ΛΔΚ, η οποία διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια», πρόσθεσε η οργάνωση.

Η επιδημία κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έπειτα από πολλούς θανάτους στο Ιτούρι, μια επαρχία στο βορειοανατολικό τμήμα, πλούσια σε ορυκτά, όπου ένοπλες οργανώσεις διαπράττουν τακτικά σφαγές.

Κρούσματα Έμπολα έχουν καταμετρηθεί σε πέντε επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όπως και στη γειτονική Ουγκάντα. Όμως, το 90% και πλέον των κρουσμάτων συνεχίζουν να καταγράφονται στο Ιτούρι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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