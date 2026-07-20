Λονδίνο: Ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πιάνει δουλειά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Άντι Μπέρναμ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Βασιλιά Κάρολο Γ', σύμφωνα με το βρετανικό πρωτόκολλο.

Ο τέως πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι παρέχει “πλήρη στήριξη” στον Άντι Μπέρναμ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία απαγόρευσε ισχυρούς θορύβους στο Whitehall για τρεις ώρες με στόχο την αποφυγή ακτιβιστικών παρεμβάσεων κατά την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού, κάτι που δεν αποφεύχθηκε πλήρως.

Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’. «Πλήρη στήριξη», δήλωσε ο τέως πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ. Ακόμα άγνωστα τα ακριβή σχέδιά του.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Σχεδόν τα πάντα, τουλάχιστον όσον αφορά τα διαδικαστικά, δρομολογήθηκαν από νωρίς. Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ υποδέχτηκε μέσα στο πρωί και έκανε δεχτή την παραίτηση του σερ Κιρ Στάρμερ, ενώ το μεσημέρι έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άντι Μπέρναμ, όπως προβλέπεται από το βρετανικό πρωτόκολλο.

Πηγή: Deutsche Welle

Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε απαγορεύσει για τρεις ώρες τους δυνατούς θορύβους στην ευρύτερη περιοχή του Whitehall με σκοπό να αποτρέψει τους ακτιβιστές να μετατρέψουν σε φιάσκο την είσοδο του 59ου Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, κάτι το οποίο δεν επετεύχθη στο 100%.Η πολιτική κατάσταση όμως είναι ομολογουμένως έκρυθμη. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός που υποδέχεται η χώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ενώ οι κινήσεις και τα πλάνα του δεν έχουν γίνει ακόμα ξεκάθαρα στον βρετανικό λαό, καθώς βρίσκεται στα βουλευτικά έδρανα μόλις έναν μήνα και ορίστηκε ηγέτης του Εργατικού κόμματος την Παρασκευή.Η πρώτη ομιλία του νέου πρωθυπουργούΗ πρώτη ομιλία του νέου πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ κράτησε μόλις λίγα λεπτά, χωρίς σημειώσεις. Ξεκίνησε μάλιστα αναδεικνύοντας ο ίδιος την πολιτική αστάθεια της Βρετανίας και τονίζοντας ότι είναι ο 7ος πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Από νωρίς ζήτησε από τους συναδέλφους του, τους πολιτικούς του σήμερα, «να ανεβάσουμε το επίπεδο (…) και να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η είσοδός του στην Ντάουνινγκ Στριτ είναι «μια στιγμή – ορόσημο για την Βρετανία», σκιαγραφώντας στην ομιλία του αλλαγές στο οικονομικό πλάνο αλλά και το πολιτικό μοντέλο της χώρας.Το απόγευμα αναμένεται να γίνουν γνωστά τα πρόσωπα που θα εμπιστευτεί ο Μπέρναμ για τις κορυφαίες δουλειές του υπουργικού του συμβουλίου. Νωρίτερα, με αποκλειστική του συνέντευξη στους Times έθεσε τις προτεραιότητές του και με αισιοδοξία έκανε λόγο για 10ετές πλάνο, κάτι που επανέλαβε και στην ομιλία του.Το κόστος ζωής αναδεικνύεται ως το μείζον ζήτημα, δηλώνοντας ότι θέλει να δώσει «ανάσα» στους πολίτες. Μάλιστα ανέφερε ότι έχει σκοπό να αναπτύξει «το μεγαλύτερο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών» στην μεταπολεμική εποχή.Παράλληλα προανήγγειλε κρατικοποιήσεις, ενώ έχει κάνει γνωστές τις βλέψεις του για γεωτρήσεις στη Βόρεια Θάλασσα, κάτι που ήδη «τράβηξε» θετικά την προσοχή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Στο εσωτερικό όμως, η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέιμι Μπέιντενοκ, αν και ευχήθηκε «κάθε επιτυχία» στον νέο πρωθυπουργό προειδοποίησε ότι εισέρχεται στην Ντάουνινγκ Στριτ «χωρίς ξεκάθαρο πλάνο».Υπενθυμίζεται ότι ο Άντι Μπέρναμ ορίστηκε ως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος χωρίς αντίπαλο λαμβάνοντας την στήριξη του 90% των βουλευτών της κυβέρνησης. Παρότι η χώρα υποδέχεται σήμερα τον νέο της πρωθυπουργό, η βουλή παραμένει κλειστή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το διάστημα, ο νέος πρωθυπουργός - σύμφωνα με τις πληροφορίες - θα πραγματοποιεί περιοδεία εκτός Λονδίνου ώστε να «ακούσει» τις ανάγκες του βρετανικού λαού.

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