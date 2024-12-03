Μια άγνωστη ασθένεια σκότωσε 143 ανθρώπους στη νοτιοδυτική επαρχία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό τον Νοέμβριο, δήλωσαν οι τοπικές Aρχές στο Reuters.

Τα μολυσμένα άτομα είχαν συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη, όπως υψηλό πυρετό και σοβαρούς πονοκεφάλους, δήλωσαν τη Δευτέρα ο Remy Saki, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Kwango και ο Apollinaire Yumba, υπουργός Υγείας της επαρχίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μια ιατρική ομάδα έχει σταλεί στην υγειονομική ζώνη Panzi για τη συλλογή δειγμάτων και τη διεξαγωγή ανάλυσης προκειμένου να εντοπιστεί η ασθένεια.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική καθώς ο αριθμός των μολυσμένων συνεχίζει να αυξάνεται, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της κοινωνίας των πολιτών Cephorien Manzanza.

«Το Panzi είναι μια αγροτική ζώνη, επομένως υπάρχει πρόβλημα με την προμήθεια φαρμάκων», είπε ο Manzanza.

Οι άρρωστοι άνθρωποι πεθαίνουν στα σπίτια τους λόγω έλλειψης θεραπείας, είπαν οι Saki και Yumba.

Ένας τοπικός επιδημιολόγος είπε ότι οι γυναίκες και τα παιδιά επηρεάστηκαν πιο σοβαρά επηρεασμένα από την ασθένεια.

Ένας εκπρόσωπος του ΠΟΥ δήλωσε την Τρίτη ότι η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ ενημερώθηκε για την παρουσία της νόσου την περασμένη εβδομάδα και ότι εργάζεται μαζί με το υπουργείο δημόσιας υγείας του Κονγκό για να προβεί σε περαιτέρω έρευνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.