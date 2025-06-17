Κλιμακώνεται η ρητορική από την Ουάσινγκτον, με διαδοχικές δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Σε μια ακόμη ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έγραψε σε μια εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ίσως αποφασίσει» πως απαιτείται περαιτέρω δράση για να «τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν»

Ο Βανς, ο οποίος έχει στραφεί προς μια περισσότερο εσωστρεφή εξωτερική πολιτική, σε σύγκριση με πολλούς συναδέλφους του Ρεπουμπλικανούς, επαίνεσε τον Τραμπ στην πλατφόρμα X, λέγοντας ότι ο πρόεδρος είχε «δείξει αξιοσημείωτη αυτοσυγκράτηση στο να επικεντρώνεται στην προστασία των στρατιωτών και των πολιτών μας».

Αλλά ο Βανς είπε επίσης ότι ο Τραμπ «ίσως αποφασίσει ότι χρειάζεται να λάβει περαιτέρω δράση για να τερματίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν», προσθέτοντας: «Αυτή η απόφαση ανήκει τελικά στον πρόεδρο».

Ο Βανς αναφέρθηκε στις ανησυχίες των Αμερικανών ψηφοφόρων για την εμπλοκή των ΗΠΑ σε ξένες υποθέσεις «μετά τα τελευταία 25 χρόνια ηλίθιας εξωτερικής πολιτικής», αλλά είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ έχει «κερδίσει κάποια εμπιστοσύνη στο ζήτημα αυτό» και ενδιαφέρεται «μόνο να χρησιμοποιήσει τον αμερικανικό στρατό για την επίτευξη των στόχων του αμερικανικού λαού».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.