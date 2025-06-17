Ο Καναδάς θα προσφέρει στην Ουκρανία πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (1,28 δισεκ. ευρώ) και επιπλέον 2,3 δισεκ. καναδικά δολάρια (1,47 δισεκ. ευρώ) με τη μορφή δανείων, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.
Ο καναδός πρωθυπουργός καλωσόρισε τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής της G7, την επομένη της πρόωρης αποχώρησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε πως ήθελε να εστιάσει την προσοχή του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με φόντο τη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
