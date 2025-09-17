Παρά την αυστηρή θεοκρατική διακυβέρνηση των Ταλιμπάν, τον συντηρητισμό και τη φτώχεια στο Αφγανιστάν, η αισθητική και κοσμητική ιατρική στην Καμπούλ ακμάζει.

Στις αίθουσες αναμονής των περίπου 20 κλινικών που λειτουργούν στην πρωτεύουσα της χώρας, το πελατολόγιο είναι μεγάλο και είναι συχνά εύπορο.

Η πλειοψηφία είναι γυναίκες, μερικές φορές έντονα βαμμένες και πάντα καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια με μια μπούρκα.Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί άνδρες με αραιά μαλλιά, που σπεύδουν για μεταμόσχευση.

Στολισμένες με ψεύτικους κρυστάλλινους πολυελαίους και βελούδινους καναπέδες, οι κλινικές αισθητικής χειρουργικής στην Καμπούλ δεν προλαβαίνουν να κάνουν στις πελάτισσές τους μπότοξ και γεμίσματα (Filler) με υαλουρονικό οξύ.

Ξένοι γιατροί, ειδικά από την Τουρκία, ταξιδεύουν στην Καμπούλ για να εκπαιδεύσουν τους Αφγανούς συναδέλφους τους, ενώ ο εξοπλισμός και τα υλικά των αισθητικών επεμβάσεων εισάγεται από την Ασία ή την Ευρώπη.

«Ακόμα κι αν οι άλλοι δεν μπορούν να μας δουν, εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας: το να δείχνουμε όμορφοι στον καθρέφτη μας δίνει ενέργεια», είπε η 25χρονη Σιλσίλα Χαμίντι, η οποία προχώρησε σε πιο δραστικές λύσεις.

Αν και υπερβολικά νέα, αποφάσισε να κάνει δεύτερο λίφτινγκ προσώπου, πεπεισμένη ότι το δέρμα της «άρχιζε να χαλαρώνει» από το άγχος του να είναι γυναίκα στο Αφγανιστάν.

Το αφγανικό παράδοξο της ομορφιάς

Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν την αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο. Μάλιστα, τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα αισθητικής που απευθύνονται σε γυναίκες έχουν απαγορευτεί.

Όμως τα μπότοξ και οι πλαστικές επιτρέπονται καθώς «θεωρούνται ιατρική», σύμφωνα με όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των αισθητικών επεμβάσεων.

Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο έργο τους, αλλά η αστυνομία ηθικής ελέγχει ότι ο διαχωρισμός των φύλων γίνεται σεβαστός: ένας άνδρας νοσοκόμος για έναν άνδρα ασθενή, μια γυναίκα νοσοκόμα για μια γυναίκα ασθενή.

Μάλιστα, εργαζόμενοι κλινικής δήλωσαν στο AFP, ότι ακόμη και μέλη των Ταλιμπάν είναι πελάτες τους.

«Εδώ, το να μην έχεις μαλλιά ή γένια θεωρείται σημάδι αδυναμίας», δήλωσε ο Sajed Zadran, αναπληρωτής διευθυντής της κλινικής Negin Asia, η οποία διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό κινεζικής κατασκευής..

Και επειδή δεν είναι όλοι οι πελάτες πλούσιοι, κάποιοι «δανείζονται χρήματα για να έχουν μαλλιά πριν από τον γάμο τους», δήλωσε ο Μπιλάλ Καν, συν-διευθυντής της κλινικής EuroAsia.

Όσο για την τιμή;

Ενδεικτικά, στην κλινική EuroAsia, το κόστος για το Botox είναι 43-87 δολάρια και για τα εμφυτεύματα μαλλιών 260-509 δολάρια.

