Κομισιόν: Μέτρα για την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων με στόχο τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τομέα υγείας.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει τον Νόμο για τη Βιοτεχνολογία (Biotech Act), την αναθεώρηση των κανόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και το φιλόδοξο Σχέδιο Safe Hearts για την καρδιαγγειακή υγεία.

Με τον Biotech Act, η Κομισιόν στοχεύει να ενισχύσει τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη, ο οποίος απασχολεί πάνω από 900.000 εργαζόμενους. Βασικός στόχος είναι η επιτάχυνση της μετάβασης της καινοτομίας από το εργαστήριο στην αγορά, η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου και η διευκόλυνση των κλινικών δοκιμών σε όλη την ΕΕ.

Παράλληλα, προβλέπεται προσέλκυση επενδύσεων μέσω πιλοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες θεραπείες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα.

Το Σχέδιο Safe Hearts αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική κατά των καρδιαγγειακών παθήσεων, που παραμένουν η κύρια αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, με 1,7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Χωρίς άμεση δράση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 90% έως το 2050 και κοστίζουν ήδη στην ευρωπαϊκή οικονομία 282 δισ. ευρώ ετησίως.

Το σχέδιο εστιάζει στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και τη βέλτιστη χρήση δεδομένων, ενώ παράλληλα στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης απλούστευση των κανόνων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες και ασφαλείς συσκευές. Ενισχύεται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ο οποίος θα παρακολουθεί τις ελλείψεις και θα δημιουργηθεί κατάλογος κρίσιμων συσκευών.

Τα μέτρα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε συνολική εξοικονόμηση κόστους ύψους 3,3 δισ. ευρώ ετησίως.

Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, Όλιβερ Βάρχελι: «Σήμερα ξεκλειδώνουμε μια νέα εποχή ανάπτυξης στον τομέα της υγείας με τον Νόμο για τη Βιοτεχνολογία, καθιστώντας την Ευρώπη παγκόσμιο κόμβο για τη βιοτεχνολογία υγείας. Κάνουμε ευκολότερη και ταχύτερη την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων που σώζουν ζωές στους ασθενείς και αντιμετωπίζουμε τον μεγαλύτερο φονικό ιό στην Ευρώπη - τις καρδιαγγειακές παθήσεις - με το φιλόδοξο Σχέδιό μας για Ασφαλείς Καρδιές».

Λένα Φλυτζάνη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.