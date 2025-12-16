Αποταμιεύοντας για τη σύνταξη από την... Α´ Δημοτικού

Μία ακόμη πρόταση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στη Γερμανία: αποταμιεύσεις από την ηλικία των έξι ετών και μάλιστα με κρατική επιδότηση!Αν αρχίζεις να αποταμιεύεις για τη σύνταξη από την πρώτη Δημοτικού για να έχεις ένα απόθεμα ασφαλείας ως συνταξιούχος, αυτό μάλλον σημαίνει ότι δεν έχεις τυφλή εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα. To «Χαρτοφυλάκιο του Παιδιού» είναι μία από τις προτάσεις που εξετάζει σοβαρά στη Γερμανία η κυβέρνηση του χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος (η «σύνταξη στα 70» έχει μάλλον περάσει σε δεύτερη μοίρα).



Τι προβλέπει το «Χαρτοφυλάκιο του Παιδιού»; Από την ηλικία των έξι ετών, δηλαδή στην Α´ Δημοτικού, κάθε παιδί θα έχει στην τράπεζα έναν προσωπικό λογαριασμό (μετά από έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων του, ασφαλώς), στον οποίο το κράτος θα εμβάζει δέκα ευρώ τον μήνα. Κάθε μήνα για δώδεκα ολόκληρα χρόνια, μέχρι την ενηλικίωση.

Πηγή: Deutsche Welle

Επιλογές χρηματοδότησηςΜέσα σε αυτά τα δώδεκα χρόνια τα χρήματα της κρατικής επιδότησης δεν θα υπερβούν τα 1.440 ευρώ αν μείνουν στον «κουμπαρά», όπως διαπιστώνει κανείς με έναν απλό πολλαπλασιασμό. Αν όμως επενδυθούν σε αμοιβαία κεφάλαια, τότε το ποσό φτάνει μέχρι την ενηλικίωση τα 2.090 ευρώ και μέχρι τη σύνταξη, δηλαδή στα 67 έτη, τα 70.142 ευρώ. Όλα αυτά με υπόθεση εργασίας ένα επιτόκιο 6% ετησίως.Φαίνεται συμφέρουσα η προσφορά, αν αναλογιστούμε ότι για τα ίδια ποσά (δηλαδή δέκα ευρώ τον μήνα) η απόδοση ενός απλού λογαριασμού προθεσμίας με επιτόκιο 1% θα ήταν μόλις 11.435 ευρώ στα 67 έτη. Υπάρχει βέβαια μία σημαντική υποσημείωση: Το επιτόκιο 1% είναι εγγυημένο στην προθεσμιακή κατάθεση, ενώ για ένα 6% σε αμοιβαία κεφάλαια δεν υπάρχουν εγγυήσεις, παρά μόνο προσδοκίες με βάση τις αποδόσεις του παρελθόντος.Προέχει ο «μακροχρόνιος ορίζοντας»Βέβαια οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ενδιαφερόμενους να έχουν υπομονή και «μακροχρόνιο ορίζοντα» για να αποδώσει τα αναμενόμενα η επένδυσή τους και να αντισταθμίζουν πιθανές απώλειες. Και δύσκολα θα βρεθεί πιο «μακροχρόνιος ορίζοντας» από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των 6 και των 67 ετών. Επιπλέον, μία ακόμη παράμετρος που συνηγορεί υπέρ της επένδυσης είναι η απειλή του πληθωρισμού για πλούσιους και φτωχούς (και ιδιαίτερα για τους φτωχούς!)Για να επανέλθουμε στον αρχικό υπολογισμό μας: Το άλμα από το μηδέν στα 1.440 ευρώ μέσα σε 12 χρόνια δεν φαίνεται κακή ιδέα. Ας συνυπολογίσουμε όμως ότι, αν είχαμε ήδη σήμερα 1.440 ευρώ και τα αφήναμε στον κουμπαρά για 12 χρόνια, η αγοραστική τους αξία το 2038 δεν θα ξεπερνούσε τα 1.137 ευρώ με πληθωρισμό 2% ετησίως (για να μη μιλήσουμε για τον πολύ υψηλό πληθωρισμό των τελευταίων ετών).Σε μία παραλλαγή του βασικού μοντέλου, το «Χαρτοφυλάκιο του Παιδιού» μπορεί να περιλαμβάνει και μετοχές, τις οποίες θα επιλέγουν οι γονείς. Με την ενηλικίωση το χαρτοφυλάκιο θα περνάει στον αποκλειστικό έλεγχο του δικαούχου. Εδώ, στην «τροφοδοσία» του λογαριασμού θα μπορούν να συμβάλλουν και άλλοι, εάν το επιθυμούν. Ο παππούς και η γιαγιά, για παράδειγμα. Οι συζητήσεις στο Βερολίνο συνεχίζονται. Αποφάσεις αναμένονται λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.