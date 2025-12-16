Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, προκάλεσε αναταράξεις στην Ουάσιγκτον με μια εκρηκτική συνέντευξη στο Vanity Fair, στην οποία άσκησε αιχμηρή κριτική σε κορυφαία πρόσωπα του στενού κύκλου του Ντόναλντ Τραμπ, από τον Ίλον Μασκ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς έως την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι.

Η Σούζι Γουάιλς, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, ήταν «δηλωμένος» χρήστης κεταμίνης.

Στην ίδια συνέντευξη, η Γουάιλς χαρακτήρισε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς «συνωμοσιολόγο», τον επικεφαλής του προϋπολογισμού Ρας Βόουτ «ακραίο δεξιό φανατικό», ενώ άσκησε κριτική και στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι για τον χειρισμό των αρχείων που αφορούν τον εκλιπόντα, έκπτωτο χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να υποβαθμίσει τις δηλώσεις την Τρίτη, με τη Γουάιλς να αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «αγνοήθηκε κρίσιμο πλαίσιο», χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα «κακοπροαίρετα στημένο».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εξέφρασε τη στήριξή της στη Γουάιλς, δηλώνοντας ότι ο Τραμπ «δεν έχει μεγαλύτερη ή πιο πιστή σύμβουλο από τη Σούζι». «Ολόκληρη η κυβέρνηση εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη σταθερή ηγεσία της και στέκεται ενωμένη στο πλευρό της», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Παρά τις προσπάθειες εκτόνωσης, η συνέντευξη αναζωπυρώνει ερωτήματα γύρω από τον πρόεδρο και τις πολιτικές του, αλλά και επαναφέρει εντάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης με τον Ίλον Μασκ.

«Είναι ένας εντελώς αυτόνομος παίκτης», είπε η Γουάιλς για τον Μασκ σε μία από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους. «Η πρόκληση με τον Ίλον είναι να μπορείς να τον παρακολουθήσεις».

Ερωτηθείσα για ανάρτηση του Μασκ στην πλατφόρμα X, στην οποία υποστήριζε ότι δημόσιοι υπάλληλοι ευθύνονται για τα εκατομμύρια θανάτων επί Χίτλερ, Στάλιν και Μάο, η Γουάιλς σχολίασε: «Νομίζω ότι τότε είχε κάνει «μικροδοσολογία». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν διαθέτει άμεση γνώση για οποιαδήποτε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο Μασκ είχε αρνηθεί τη χρήση κεταμίνης μετά από δημοσίευμα των New York Times νωρίτερα φέτος, το οποίο έκανε λόγο για εκτεταμένη χρήση της ουσίας και άλλων ναρκωτικών. Ο Μασκ είχε δηλώσει τότε ότι είχε δοκιμάσει κεταμίνη με ιατρική συνταγή πριν από χρόνια, αλλά ότι έκτοτε δεν την έχει ξαναχρησιμοποιήσει.

Ο Μασκ ηγήθηκε της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ μέσω του λεγόμενου Department of Government Efficiency, με στόχο τη δραστική μείωση του μεγέθους και του ρόλου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και του προσωπικού της, ξεκινώντας από την απόπειρα κλεισίματος της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID). Οι κινήσεις αυτές προκάλεσαν σοκ στην Ουάσιγκτον και οδήγησαν στο κλείσιμο ανθρωπιστικών προγραμμάτων.

Η Σούζι Γουάιλς δήλωσε ότι αρχικά ένιωσε «έντονη αγανάκτηση» και ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Μασκ όταν εκείνος προχώρησε στο κλείσιμο προγραμμάτων που, όπως είπε, ο Τραμπ επιθυμούσε να διασωθούν.

«Η στάση του Ίλον είναι ότι πρέπει να τελειώνεις γρήγορα», δήλωσε η Γουάιλς στο Vanity Fair. «Και με αυτή τη νοοτροπία, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και συγκρούσεις. Όμως κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πιστεύει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη USAID ήταν καλή. Κανένας».

Ο Μασκ είχε έρθει σε δημόσια ρήξη με τον πρόεδρο Τραμπ όταν αποχώρησε από την κυβέρνηση και απείλησε να ιδρύσει δικό του τρίτο κόμμα. Η σχέση αυτή φάνηκε αργότερα να βελτιώνεται, με τον Μασκ να παρίσταται σε δείπνο που παρατέθηκε τον περασμένο μήνα στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του διαδόχου του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με το Axios, ο Μασκ έχει ξεκινήσει να χρηματοδοτεί προεκλογικές εκστρατείες Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για το Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αυξήσει τη στήριξή του, επικαλούμενος πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Τραμπ έκανε λάθος που συνέδεσε τον Κλίντον με τον Έπσταϊν»

Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, μεταξύ άλλων διέψευσε τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που επιχειρούσαν να συνδέσουν τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον με την εγκληματική δράση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. «Ο πρόεδρος έκανε λάθος σε αυτό», δήλωσε η Γουάιλς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ο Μπιλ Κλίντον επισκέφθηκε σχεδόν 30 φορές το ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν. Λίγο μετά τον θάνατο του χρηματιστή το 2019, ο Τραμπ, στην πρώτη του προεδρική θητεία τότε, είχε αναδημοσιεύσει ανάρτηση που άφηνε υπαινιγμούς ότι ο 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να είχε εμπλοκή στον θάνατο του Έπσταϊν.

«Ξέρω ότι ήταν στο αεροπλάνο του 27 φορές και ο ίδιος είπε ότι ήταν τέσσερις», είχε δηλώσει τότε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Όμως όταν ελέγχθηκαν τα αρχεία πτήσεων, ο Μπιλ Κλίντον, που ήταν πολύ καλός φίλος του Έπσταϊν, είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο περίπου 27 ή 28 φορές. Γιατί λοιπόν είπε τέσσερις;».

Η Σούζι Γουάιλς δήλωσε στο Vanity Fair ότι «δεν υπάρχει καμία απόδειξη» πως πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις του Κλίντον στο νησί του Έπσταϊν.

Ωστόσο, η Γουάιλς χαρακτήρισε το δημοσίευμα «στημένο χτύπημα εναντίον μου και του καλύτερου προέδρου, επιτελείου και υπουργικού συμβουλίου στην ιστορία», σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, λίγο μετά τη δημοσίευσή του την Τρίτη.

«Αγνοήθηκε κρίσιμο πλαίσιο και μεγάλο μέρος όσων είπα εγώ και άλλοι για την ομάδα και τον πρόεδρο παραλείφθηκε από το άρθρο», έγραψε. «Μετά την ανάγνωσή του, υποθέτω ότι αυτό έγινε για να παρουσιαστεί μια χαοτική και αρνητική εικόνα για τον πρόεδρο και την ομάδα μας».



Πηγή: The Washington Post

