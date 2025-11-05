Παναθηναϊκός: Κυκλοφορούν σήμερα στις 14:00 τα εισιτήρια για ΠΑΟΚ

Σε κυκλοφορία θα τεθούν από τις 14.00 της Τετάρτης (05/11) τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.



Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν, ως είθισται ηλεκτρονικά, ενώ οι τιμές τους θα ξεκινούν από τα 30 ευρώ, όπως γνωστοποίησε η «πράσινη» ΠΑΕ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (9/11, 21.00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από σήμερα στις 14.00.



Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχουν ως εξής:



ΘΥΡΕΣ TIMH

6, 7 30 €

